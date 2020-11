Majka i dijete autom sletjele u potok u Konavlima: 'Zvale su pomoć, a auto se punio vodom'

Vatrogasac koji se našao na mjestu nesreće potražio je pomoć na obližnjem graničnom prijelazu i u pomoć su priskočila četvorica policajaca koji su izvukli majku i dijete

<p>Petak, 13. 2020. zauvijek će ostati u pamćenju majke koja je sa svojom djevojčicom, vozeći se na posao, automobilom sletjela u potok u Konavlima, u blizini sela Gunjina. Sigurno neće nikad moći zaboraviti ni taj osjećaj nemoći u vozilu koje se okrenulo na krov i koje se počelo puniti vodom. Srećom, u blizini se našao vatrogasac Pero Miladin i obje ih spasio. </p><p>Jutros oko 7.45 u Konavlima, na skretanju prema Gunjini Pero Miladin se mimoišao s vozilom u kojemu su bile majka i njena kći, učenica osnovne škole na Grudi. Miladin je išao doma s posla, a majka s djetetom je išla na posao.</p><p>- Mimoišli smo se i nedugo nakon toga sam iza sebe čuo buku, nekakvo “lombranje”. Sva je sreća da mi je prozor na autu bio otvoren. Zaustavio sam se i potrčao natrag. Imao sam što vidjeti – automobil na krovu u potoku, nekih pet metara ispod puta, zapomaganje majke i djeteta iz vozila koje se počelo puniti vodom – ispričao je Miladin za <a href="https://www.dubrovniknet.hr/pamtit-ce-petak-13-u-konavlima-majka-s-djetetom-sletjela-autom-u-potok-spasene-su-pribranom-reakcijom-vatrogasca-pera-miladina/" target="_blank">Dubrovniknet.hr</a>.</p><p>Odmah je znao da im sam ne može pomoći, te je pohitao po pomoć. Sva je sreća što se u blizini nalazi granični prijelaz.</p><p>- Iz auta sam vikao da se dogodila nesreća i da je žena s djetetom sletila u potok. Četiri pet policajaca su odmah krenuli za mnom. Spustili smo se do auta, ja sam sa stražnjeg sjedala izvukao dijete, a oni su se pobrinuli za majku koja je bila za volanom – priča Miladin.</p><p>Izvukli smo ih na cestu, nisu bile ozlijeđene ali su bile u šoku. Došla je i hitna pomoć, ali su one već bile krenule prema doma – dodaje.</p><p>Kaže kako ga nije uhvatila panika, ali da mu nije bilo svejedno kad je vidio kako se vozilo počelo puniti vodom. Prema njegovoj procjeni u potoku je nekih do metar i pol vode.</p>