Baka djevojčice, majka njenog biološkog oca, tri je puta pala u nesvijest. Vozili smo je na Hitnu i sada sama živi u kući, ne možete do nje, rekli su susjedi i rodbina obitelji u kojoj je malena Nikoll sustavno zlostavljana.

- Otac nije kriv, znao je ponekad popiti, ali nikada nije nasrtao na djecu. Majka, premda ja to ne mogu nazvati majkom je ta koja je mlatila djecu. Ona bi po meni trebala dobiti 40 godina, šta 15, to nije ništa - reagirala je vidno uznemirena jedan od susjeda.

U samo nekoliko minuta po dolasku u njihovo naselje u Novoj Gradiški skupilo se oko tridesetak muškaraca i žena, koji su ispitivački promatrali novinarsku ekipu, nekima smo u očima vidjeli suze, žao im je malene.

Govore nam o kobnom danu: “Majka se pojavila s djetetom u naručuju. Tražila je da ih voze na Hitnu, ali da nitko ne zove policiju. Vikala je da ne zovemo policiju, jer će otići u zatvor.”

Mlađi muškarac naslonjen na zid, rekao je da su malenu viđali.

- Bila je vesela, mala plavuša, svi smo je voljeli. Kada je došla bila je uredne kose, čiste odjeće, ali smo kasnije primijetili da je malo zapuštena, vidjeli smo i modrice, ali njena majka je uvijek govorila kako se ozlijedila u igri s drugom djecom - rekao je mladić i dodao da mu je žao male susjede.

Žena s početka priče nije prestajala optuživati svoju susjedu.

- Imam osmero djece i nikada mi ne bi palo na pamet pretući tako jedno od njih. Ona je za psihijatriju, a ne za zatvor. Ne znam da li će se moći vrati među nas - rekla je žena i još jednom ponovila da se do bake od Nikoll ne može doći, jer je u jako teškom stanju. Kada će Nikoll i gdje biti pokopana nitko od njih ništa nije znao.

Šogorica majke djevojčice ispričala je za Novu TV da je "to dijete za bilo za nju višak".

- Jer ona je to dijete sama predala, to zna i socijalna i svi znaju, ona je sama predala to dijete - rekla je.