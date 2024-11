Majka joj je uzor, a na prosidbi je upitala: 'Piletina ili kozice?'

Kad je Joe Biden ušao u Bijelu kuću, američki su novinari - pišući i izvještavajući o novoj potpredsjednici SAD-a, a danas kandidatkinji Demokrata za predsjednicu SAD-a - tad najradije opisivali detalje njezine ljubavne veze i braka s bogatim kalifornijskim odvjetnikom, ni u jednom tekstu nije se mogla izbjeći pripovijest o majci žene koju su tad proglašavali najmoćnijom na svijetu. Dan Morain, nekoć novinar Los Angeles Timesa i reporter L.A. Herald-Examinera, a potom glasnogovornik kalifornijskog Vrhovnog suda i Tužiteljstva (gdje je i upoznao Kamalu Harris), svoju knjigu "Na Kamalin način" i prvo poglavlje tog djela, naslovljeno "Shyamalina kći", počinje riječima: "Ako Kamala Harris nekome duguje svoje mjesto u povijesti, onda je to svakako 26-godišnja useljenica iz Indije, koja je ujesen 1964. rodila u Bolnici Kaiser u kalifornijskom Oaklandu. Možda i nije bilo slučajno da se rodila samo dva tjedna prije Izbornoga dana i da se to dogodilo u Kaliforniji. Bile su to godina i država koje su poput savršena inkubatora omogućile djevojčici da odraste, dokazujući kako društveni napredak i politika bez suzdržavanja idu ruku pod ruku".

