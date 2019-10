Majka nije zvala pomoć dok joj je dečko nasmrt tukao kćer

Javnost u Srbiji je zgrožena nakon što je sud u Negotinu donio odluku da na slobodu puste Vesnu Firulović koja je u svibnju ove godine dopustila svojem partneru Zoranu Albiću da njezinu kćer staru dvije i pol godine pretuče nasmrt. Sud je tako odlučio nakon što je odvjetništvo diglo optužnicu protiv Vesne. Terete ju da je napustila nemoćno dijete te joj prijeti kazna do osam godina zatvora.

Odvjetništvo je također predložilo da se Vesni produlji pritvor, no sud je to odbio.

Zoran je poludio nakon što mu je ujak predbacio kako je našao ženu koja ima dijete s drugim. Kada je ujak otišao iz kuće, Zoran je oko 1 satu ujutro počeo vikati i razbijati stvari po kući. Dijete je onda počelo plakati. Zoran je Vesnu tada izbacio iz kuće i počeo je vikati djetetu da šuti. Dijete je počelo još jače plakati pa ga je on pretukao. Cijelo vrijeme dok je Zoran divljao i iživljavao se nad djetetom, Vesna nije tražila pomoć, nije zvala policiju, a niti socijalnog radnika koji živi u susjedstvu. Kad je Vesnu Zoran pustio nazad u kuću, curica je ležala na krevetu, slabo je plakala, jedva je micala lijevu ruku.

- Rekla je da me voli i onda je sklopila oči - rekla je Vesna. No nije zvala hitnu nego je tražila od Zorana da to zajedno naprave što on nije htio. Na kraju su se presvukli te uzeli dijete i konačno otišli na hitnu. Tamo su rekli da je curica pala s terase dok su oni spavali.

Curica je imala teške ozljede lica, prijelom ruke, cijela je bila u masnicama, a umrla je od izlijevanja krvi u mozak.

Vesna ima još jedno dijete s prethodnim mužem, kojem se nakon puštanja iz pritvora vratila i koji joj navodno planira oprostiti što je dozvolila da Zoran ubije njihovu dvogodišnju kćer.

Također, postoji i strah da bi Vesna mogla pobjeći jer osim srpskog državljanstva ima i rumunjsko te i da joj majka i sestra žive u Austriji, piše Blic.