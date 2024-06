Majka poginulih sestara uoči godišnjice tragedije. 'Da smo znali da je to posljednji put...'

Sestre Petra i Jelena Kelam poginule su u stravičnoj nesreći u Dicmu 9. lipnja prošle godine. Ogromna tragedija zavila je cijeli kraj u crno, a uoči godišnjice teške nesreće oglasila se obitelj posvetom preminulim djevojkama, prenosi Dalmacija danas.



"Da smo samo znali da je to posljednji put što smo s vama, svaki bi nam trenutak bio važan. Pričali bi vam koliko nam značite, koliko nam je stalo do toga da dođete u Raj.

Rekli bi vam da se ne bojite, da budete jake. Samo bih vam govorili da vas volimo, smijali bismo se i prebirali po najljepšim uspomenama...

Da smo znali da je to posljednji put što smo sa vama, otpratili bih vas do izlaznih vrata, zagrlili bih vas i poljubili, pozvali bi vas da to još jednom učinimo da vas još čvršće zagrlimo, a kad se vidimo bit će to susret bez kraja za Vječnost..."

Počivale u miru Božjem.

Do susreta u Vječnosti", objavila je Renata Kelam s obitelji u Slobodnoj Dalmaciji.



Podsjetimo, u toj nesreći su poginule dvije djevojke u dobi od 25 i 21 godine, a 19-godišnji vozač drugog automobila lakše je ozlijeđen. Poginule djevojke bile u automobilu marke Škoda Octavia, a do nesreće je došlo u trenutku kad su se pokušale uključiti u promet u smjeru Splita. One su bile na proslavi rođendana u jednom ugostiteljskom objektu uz cestu. Kada su se namjeravale uključiti u promet, na njih je naletio Mercedes kojega je vozio 19-godišnji vozač. Brat sestara koje su poginule kod Dicma Nikola Kelam na Facebooku je nakon nesreće objavio status u kojem proziva političke strukture za odgovornost zbog velikog broja nesreća na dijelu ceste gdje su nastradale i njegove sestre.

- Zašto ne vidite vapaje malih ljudi? Koliko se još mladih života treba ugasiti da vi pokušate nešto poduzeti? - napisao je Kelam.