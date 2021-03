Šta da kažem, šokirana sam? Šta je to šest godina za usmrtit dvoje ljudi? Moj život se završio, ja života više nemam, jedva je govorila Žana Stelio, majka Laure Stelio (22), koju je usmrtio Marin Kamenički (22). Uz Lauru, u prometnoj nesreći koju je skrivio poginula je još jedna žena, Nadica Hoflinger (65), a Damir Babić Alagić (60) teško je ozlijeđen i još se liječi.

Žana Stelio nadala se da će Vrhovni sud popraviti gorčinu koju su obitelji osjećale nakon nepravomoćne presude Županijskog suda u Zagrebu kojom je Kamenički dobio četiri i pol godine zatvora zbog izazivanja prometne nesreće u zagrebačkoj Ilici 23. kolovoza 2018. godine.

Vrhovni sud preinačio je presudu u dijelu o kazni te mu je povisio za godinu i pol na šest godina zatvora. Time je presuda postala pravomoćna. Odredili su mu i obvezni istražni zatvor koji se određuje po službenoj dužnosti kad je kazna pet godina zatvora ili više.

- To nije nikakva kazna jer to nije bila obična saobraćajka. On je svjesno sjeo u auto s drugom osobom i uništio je te uzeo još jedan život. Svjesno je vozio 200 km/h u naselju. Svjesno je nagazio toliko u najprometnijoj zagrebačkoj ulici - uzbuđeno je govorila.

Tea, kćer poginule Nadice Hoflinger, bila je na putu kad smo je kontaktirali i nije znala za presudu. Naježila se nakon što je čula da mu je kazna povišena te da se mora javiti u zatvor čim primi presudu.

- I to je nešto, da ne živi sljedećih ne znam koliko godina kao da se ništa nije desilo - jedino je što je pod dojmom emocija uspjela komentirati.

I Željka Martić, Nadičina sestra, bila je pomiješanih emocija. Njihov odvjetnik se također žalio na presudu.

- U prvi mah nisam ni mislila na žalbu jer ne znam što se uopće može postići s tim. Odvjetnik je sugerirao da se žalimo kako ne bi ispalo da smo zadovoljni presudom. Teško mi je reći jesam li sad zadovoljna. Bar znamo da će sad početi služiti tu kaznu. Teže mi je bilo danas sve čitati nego slušati izricanje prvostupanjske presude - iskrena je Željka. Priznaje da ih je iznenadila brzina obje odluke.

Damir Babić Alagić, koji je od nesreće teški invalid, nije želio ništa komentirati.

Kao i dosad, izjave nisu željeli davati ni branitelji Kameničkog, Ivan Stanić i Nikola Mandić. Na nepravomoćnu presudu nisu se žalili. Neslužbeno doznajemo da će Kamenički postupiti po zakonu te se javiti u Remetinec čim primi presudu.