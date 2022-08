Majka preminule YouTuberice kritizirala Vučića, naglo ugasili bubicu: 'Nema on veze s tim...'

Nataša Đukić, majka preminule YouTuberice Kristine Kike Đukić, bila je gošća jutarnjeg programa televizije Pink i voditeljice Jovane Jeremić. I sve je bilo u redu, dok nije Nataša spomenula predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Naime, Jeremić je govorila kako suosjeća s majkom, ali i pritom djelovala kao glumci iz 'Krv nije voda' i u jednom trenu je upitala majku djevojke da objasni kako je došlo do Kikine smrti.

Tad je ona počela kritizirati tužiteljstvo, ali i Vučića.

- Koja je ovo država, kakvo je to tužiteljstvo, kad se obraća preko medija, sram ih bilo. Sram te bilo, predsjedniče, što dozvoljavaš to - rekla je u eteru, na što je voditeljica hitro odgovorila da on nema veze s tim.

- Ima - rekla je Đukić i krenula reći: 'Dozvolite da vam nešto kažem...', a u tom trenutku su joj ugasili i 'bubicu', a Jeremić je nastavila s emisijom i drugom temom.

Đukić je tragično preminula početkom prosinca, a sve okolnosti još nisu otkrivene. Kako prenosi Nova.rs, najbliži još čekaju toksikološke nalaze.

Najčitaniji članci