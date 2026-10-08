Majka ruske znanstvenice koja je misteriozno umrla od 'kuge': 'Teoretski je nemoguće...'

Majka ruske znanstvenice koja je preminula nakon navodne zaraze kugom tvrdi da službena priča o nesreći u laboratoriju nije istinita. Darja Šipilova (28), tehničarka u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, umrla je 2. listopada u bolnici. Okolnosti njezine smrti i dalje nisu razjašnjene. Ruske vlasti navode da je preminula od upale pluća nepoznatog uzroka, dok su pojedini lokalni dužnosnici i mediji tvrdili da je uzrok bila kuga. Te su informacije potom uklonjene.

Majka preminule Svetlana Šipilova, koja je također zdravstvena djelatnica, odbacuje tvrdnje da se njezina kći zarazila nakon što je u laboratoriju razbila epruvetu s uzorkom.

There are now reports from Shelekhov in Siberia about men walking in the city in hazmat suits. The hospital is quarantined and the pharmacies in the city of ran out of antibiotics. The 28-year-old laboratory technician Darya Shipilova died on Friday at hospital in the city after accidentally breaking a test sample with Yersinia pestis at the Irkutsk Anti-Plague Research Institute and contracting pneumonic plague. Her laboratory was a Biosafety Level 3 lab — Visegrád 24 (@visegrad24) October 5, 2026

"Takvu epruvetu je nemoguće razbiti. Teoretski je nemoguće da se sadržaj prolije", rekla je za ruski portal Glubina. Dodala je i da su "jednostavno pustili njezinu kćer da umre".

I prijatelji 28-godišnjakinje sumnjaju u verziju o laboratorijskoj nesreći. Opisuju je kao iznimno odgovornu i savjesnu osobu te tvrde da im priča o razbijenoj epruveti nema smisla.

Slučaj je privukao međunarodnu pozornost. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije dodatne informacije o smrti znanstvenice i izvještajima o još jednom mogućem slučaju kuge u Sibiru. I SAD i Europska unija pozvali su Moskvu na veću transparentnost.

Ruske vlasti tvrde da nema opasnosti od epidemije, no u regiji su uvedene određene protuepidemijske mjere, a dio kontakata preminule osobe završio je u karanteni. Istraživački institut u kojem je radila također je pod nadzorom.

Kuga je ozbiljna bakterijska bolest koju uzrokuje Yersinia pestis, ali se danas uspješno liječi antibioticima ako se otkrije na vrijeme.