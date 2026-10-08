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ODBACILA TVRDJE

Majka ruske znanstvenice koja je misteriozno umrla od 'kuge': 'Teoretski je nemoguće...'

Piše Ivan Jukić,
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Majka ruske znanstvenice koja je misteriozno umrla od 'kuge': 'Teoretski je nemoguće...'
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Majka preminule znanstvenice iz Irkutska sumnja u službenu verziju događaja i tvrdi da su vlasti propustile zaštititi njezinu kćer od smrtonosne bolesti. U međuvremenu, Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je dodatne informacije o slučaju koji je izazvao zabrinutost.

Majka ruske znanstvenice koja je preminula nakon navodne zaraze kugom tvrdi da službena priča o nesreći u laboratoriju nije istinita. Darja Šipilova (28), tehničarka u Istraživačkom institutu za borbu protiv kuge u Irkutsku, umrla je 2. listopada u bolnici. Okolnosti njezine smrti i dalje nisu razjašnjene. Ruske vlasti navode da je preminula od upale pluća nepoznatog uzroka, dok su pojedini lokalni dužnosnici i mediji tvrdili da je uzrok bila kuga. Te su informacije potom uklonjene.

Majka preminule Svetlana Šipilova, koja je također zdravstvena djelatnica, odbacuje tvrdnje da se njezina kći zarazila nakon što je u laboratoriju razbila epruvetu s uzorkom.

"Takvu epruvetu je nemoguće razbiti. Teoretski je nemoguće da se sadržaj prolije", rekla je za ruski portal Glubina. Dodala je i da su "jednostavno pustili njezinu kćer da umre".

I prijatelji 28-godišnjakinje sumnjaju u verziju o laboratorijskoj nesreći. Opisuju je kao iznimno odgovornu i savjesnu osobu te tvrde da im priča o razbijenoj epruveti nema smisla.

Slučaj je privukao međunarodnu pozornost. Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije dodatne informacije o smrti znanstvenice i izvještajima o još jednom mogućem slučaju kuge u Sibiru. I SAD i Europska unija pozvali su Moskvu na veću transparentnost.

Ruske vlasti tvrde da nema opasnosti od epidemije, no u regiji su uvedene određene protuepidemijske mjere, a dio kontakata preminule osobe završio je u karanteni. Istraživački institut u kojem je radila također je pod nadzorom.

Kuga je ozbiljna bakterijska bolest koju uzrokuje Yersinia pestis, ali se danas uspješno liječi antibioticima ako se otkrije na vrijeme.

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