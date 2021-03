- U nozi imam šipke i da nakon skidanja šavova slijedi rehabilitacija. Morat ću proći još jednu operaciju za par mjeseci - rekla nam je Danijela Čalić.

Podsjetimo, u naletu vozila na nju, dok je jedno dijete vodila za ruku a manje držala u naručju, slomljena joj je noga.

Uočivši da joj se neprilagođenom brzinom približava automobil kojim je upravljala 19-godišnja vozačica koja je nedavno položila,hrabra majka instinktivno je gurnula starije dijete prema nogostupu a mlađe čvrsto stisnula u naručju.

'Zvala me vozačica, ispričala se'

Nakon udarca je pala, a oba sina su u nesreći prošli bez ozljeda.

- Kod kuće sam, ali me jako boli noga. Zvala me vozačica koja je naletjela na nas dok sam prelazila pješački da djecu odvedem u obližnji vrtić. Rekla je da joj je žao što se to dogodilo, ali to ne umanjuje činjenicu da je mogla usporiti, skrenuti ulijevo..Mališane sam, čim sad došla kući vidjela i zagrlila, ali su zasad kod bake i djeda jer još ležim.

Stariji sin svega je svjestan i jako uplašen. Sve je vidio i to je ostavilo traume na njega. Jako je postao emotivan. Mlađi je još mali i nije svjestan. Nije to prvi put naleta vozila na tom dijelu ceste, bilo je slučajeva još. Na sreću, prošla sam samo sa slomljenom nogom a ne želim uopće razmišljati što bi bilo da nisam reagirala u sekundi i spasila djecu - rekla je Danijela Čalić.

Mještani: 'Ta cesta je opasna'

U Vodnjanu, nekolicina mještana također misle da je cesta opasna i da hitno treba nešto poduzeti.

- Bilo je na tom dijelu još nesreća, čak i poginulih. Cesta je opasna i treba nešto poduzeti, jer je taj dio ravan i vozači lako ubrzaju. Čuo sam za ovu zadnju nesreću i drago mi je da su žena i djeca dobro - kazao je mještanin Vodnjana.

Policija potvrđuje priličan broj nesreća u godinu dana na toj poziciji.

- Tijekom prošle godine i u prva tri mjeseca ove godine, na navedenom raskrižju (raskrižje ceste D-75 i Ulice 1.Maja) zabilježeno je 12 prometnih nesreća. Od toga, jedna prometna nesreća bila je s poginulom osobom, jedna s teško ozlijeđenom,u jednoj nesreći je osoba zadobila lakše ozljede i devet nesreća bilo je s materijalnom štetom. Ograničenje brzine na tom dijelu je 60 km na sat. Kako bi se povećala sigurnost na tom raskrižju,Postaja prometne policije Pula uputila je inicijativnu mjeru nadležnim službama,kojom je zatražena nadopuna postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme - kazali su iz PU Istarske.