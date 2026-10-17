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Makeover Vlade počinje smjenom ministra Fuchsa!?

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 3 min
Makeover Vlade počinje smjenom ministra Fuchsa!?
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Prema informacijama sugovornika Expressa, promjene u Vladi očekuju se prije ili nakon HDZ-ova stranačkog Sabora u Šibeniku 28. studenog. Kao moguću nasljednicu spominju državnu tajnicu Ivu Ivanković

Andrej Plenković približava se dijelu mandata u kojem će morati odgovoriti na pitanje s kakvim timom želi dočekati sljedeće parlamentarne izbore. Rekonstrukcija Vlade u tom bi smislu bila više od promjene nekoliko ministarskih imena, prilika da pokaže kako njegova administracija, nakon dugog razdoblja na vlasti, opterećena najvećom ekološkom krizom u zemlji, još ima kapacitet za nove ljude, energiju i rezultate.

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Komentari 15
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