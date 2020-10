Mala genijalka pomogla razviti potencijalni lijek za koronu

Anika Chebrolu stara samo 14 godina je razvila molekulu koja se može povezati s određenim proteinom na virusu SARS-CoV-2 i tako zaustaviti funkciju tog proteina

<p><strong>Anika Chebrolu</strong> (14) iz grada Frisco u Teksasu koja ide u osmi razred škole nagrađena je zbog svojeg sudjelovanja u razvoju potencijalnog lijeka za tretman bolesti izazvane virusom COVID-19. Chebrolu je osvojila titulu najbolje mlade znanstvenice u SAD-u i nagradu od 25.000 dolara u izazovu za mlade znanstvenike tvrtke 3M.</p><p>Djevojčica je razvila molekulu koja se može povezati s određenim proteinom na virusu SARS-CoV-2. Na taj način moguće je zaustaviti funkciju tog proteina.</p><p>Chebrolu je prvo namjeravala raditi na razvoju metoda za borbu protiv gripe, no njeni su planovi promijenjeni izbijanjem pandemije te se koncentrirala na borbu protiv korona virusa. Rekla je da su ju motivirali strašni razmjeri pandemije i želja da pomogne ljudima koji pate.</p><p>U pronalaženju potencijalnog lijeka koristila je nekoliko kompjuterskih programa pomoću kojih je identificirala kako se molekula veže za virus. </p><p>U slobodno vrijeme se bavi tradicionalnim indijskim plesom i slikanjem. Kad završi sa školovanjem planira se baviti medicinskim istraživanjima. Ljubav za znanost joj je "usadio" djed koji je bio profesor kemije. </p><p>- Kad sam bila mala moj djed me je uvijek upućivao u smjeru znanosti. On je bio profesor kemije i tjerao me da učim tablicu periodnog sustava elemenata i druge znanstvene stvari i s vremenom se u meni rodila ta ljubav - izjavila je Chebrolu. </p>