Malena, krhka periska Morana proslavila prvi rođendan: 'Svaka njena reakcija je poklon'

Jako smo sretni, kod tako malih organizama značajno je kad krenu više i kad se vidi rast, a kod Morane je napredak i više nego očit, ushićeno nam priča Aleksandra Bel Dajković iz Aquariuma Pula koji je već 12 mjeseci dom malene, krhke periske koju je dobila ime po volonterki koja ju je pronašla. Moranu su lani uočili kod Plavnika, na dubini od 12 metara. Bila je velika samo centimetar i pol. Lokacija na kojoj su je našli najjužnija je u sjevernom dijelu Jadrana na kojoj su dosad istraživači pronašli živuću mladu perisku. Prošli tjedan Morana je proslavila prvi rođendan i tako postala prva juvenilna jedinka koja je preživjela 12 mjeseci pod ljudskom skrbi u kontroliranim uvjetima.

- Nama je to svima jako zanimljivo. Prije dvije godine imali smo 40-ak živućih, tako malih periski no sve su uginule jer tada još nismo imali saznanja kako je prvih pola godine života periske iznimno kritičan period. One su inficirane parazitom i ako prežive tih prvih šest mjeseci, postoji velika šansa da "ozdrave" nakon čega mi polako možemo poticati njen daljnji rast i razvoj - objašnjava naša sugovornica. Sada istraživači i volonteri a priori razmišljaju kako su sve tako malene periske bolesne, dodaje.

- Nakon što su te jedinke uginule, na analizu smo dali jedno 15 uzoraka i baš svi uzorci bili su pozitivni na parazit. Tako da čim tako malene jedinke krenu boraviti u strogo kontroliranim uvjetima, odmah kreće terapija - ističe.

Foto: Aquarium Pula

Što se tiče Morane, u Aquariumu smatraju kako u ovoj fazi više vjerojatno nije inficirana. No to ne znači da je opasnost prošla.

- Ona je jako malena i iznimno slabašna. U ovih godinu dana je narasla i to nam je najbolji pokazatelj. Stigla nam je s centimetar i pol duljine, a sada ima 3.5 centimetara. Sretni smo kada je vidimo otvorenu, lijepo reagira na svjetlost, rutinsku higijenu... - nabraja Bel Dajković.

Moranu sada čeka nšto pojačana prehrana kako bi osnažila. S obzirom na to da je tako mala, mora jesti puno više nego odrasle jedinke. Oko 6 posto njene ukune težine. Hrani se stanicama fitoplanktonima u tekućem obliku.

Jednog dana možda se vrati u prirodu, odnosno kontrolirano stanište na kojem bi bio zabranjen prilaz, a koji bi oponašao uvjete iz prirode.

- More je more, to je priroda i to se ne može nadomjestiti. No zasad ostaje kod nas - zaključuje naša sugovornica.

Najčitaniji članci