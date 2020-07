- \u010cestitam predsjedniku Vlade na ponovnom izboru kao i svim dragim kolegama i kolegicama kojima je Sabor ukazao povjerenje. Zahvaljujem i ja na ukazanom povjerenju da vodim Ministarstvo pravosu\u0111a i uprave. Na\u017ealost, zbog koronavirusa nisam mogao danas prisutvovati sjednici Sabora i polo\u017eiti prisegu, ali \u0107u to u\u010diniti \u010dim se za to steknu povoljni zdravstveni uvjeti. Novi resor je novi izazov i nova odgovornost. Biti ministar u 15. vladi je velika \u010dast i obveza da se provedu reforme. Osje\u0107am se dobro, vrijeme provodim \u010ditaju\u0107i knjige i pripremaju\u0107i se za novi resor. Zahvaljujem se svima na brizi i \u017eeljama za brzi oporavak - kazao je ministar Malenica.

Malenica iz samoizolacije: 'Biti ministar je čast, prisegnut ću čim se za to steknu uvjeti'

Čestitam predsjedniku Vlade na ponovnom izboru kao i svim dragim kolegama i kolegicama kojima je Sabor ukazao povjerenje. Zahvaljujem i ja na ukazanom povjerenju, poručio je Malenica preko Twittera

<p>Ministar uprave i pravosuđa <strong>Ivan Malenica</strong> nije mogao prisustvovati sjednici Sabora i dati svečanu prisegu zbog zaraze korona virusom, ali se zato obratio putem Twittera i čestitao premijeru i kolegama koji su dobili povjerenje. Malenica je najavio kako će on svečano prisegnuti čim se za to steknu uvjeti. </p><p>Poručio je kako se osjeća dobro te da vrijeme krati čitanjem knjiga. </p><p>- Čestitam predsjedniku Vlade na ponovnom izboru kao i svim dragim kolegama i kolegicama kojima je Sabor ukazao povjerenje. Zahvaljujem i ja na ukazanom povjerenju da vodim Ministarstvo pravosuđa i uprave. Nažalost, zbog koronavirusa nisam mogao danas prisutvovati sjednici Sabora i položiti prisegu, ali ću to učiniti čim se za to steknu povoljni zdravstveni uvjeti. Novi resor je novi izazov i nova odgovornost. Biti ministar u 15. vladi je velika čast i obveza da se provedu reforme. Osjećam se dobro, vrijeme provodim čitajući knjige i pripremajući se za novi resor. Zahvaljujem se svima na brizi i željama za brzi oporavak - kazao je ministar Malenica.</p>