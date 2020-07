Malenica na rođendan saznao da je pozitivan na koronavirus: 'Ne znam gdje sam se zarazio'

<p><strong>Tomislav Ćorić</strong> rekao je za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3855034/gost-rtl-a-danas-ministar-tomislav-coric-o-milijardama-koje-smo-dobili-od-europske-unije/" target="_blank">RTL </a>komentirao novac koji će Hrvatska dobiti iz Europske unije. Podsjetimo, radi se o 22 milijarde eura. No, prije nego što se dotaknuo te teme, Ćorić je komentirao još jednu goruću temu u Vladi, a ta je da je <strong>Ivan Malenica</strong>, ministar uprave, pozitivan na koronavirus. </p><p>- Malenici ću ovom prilikom čestitati rođendan - rekao je Ćorić i dodao kako je većina kolega i kolegica zadnji kontakt s njime imala prošli četvrtak. </p><p>Malenica, koji danas slavi 35. rođendan, jučer je osjetio simptome bolesti te je pristupio testiranju. Ministar je dobrog zdravstvenog stanja, s blagom kliničkom slikom, javljaju iz Vlade. </p><p>- Danas se bolje osjećam nego jučer. Jučer ujutro sam osjetio nekakve prve simptome, tako da sam se obratio liječniku koji me uputio na testiranje, tako da sam danas saznao da sam pozitivan na koronu. Imao sam mučninu, povraćanje i povišenu temperaturu, 37,5 - rekao je Malenica za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ministar-uprave-ivan-malenica-ne-zna-gdje-se-zarazio-koronavirusom---613953.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>Poručio je kako ne zna gdje se zarazio, a što se tiče kontakata koje je ostvario u zadnjih 48 sati, tvrdi da ih je bilo oko desetak te da su to uglavnom članovi njegove obitelj. </p><p>Osim što će u samoizolaciji raditi, Malenica je otkrio i da će iskoristiti vrijeme da pročita i nekoliko knjiga. </p>