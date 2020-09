Mali Šimun danas kreće u vrtić!

U vrtiću kažu kako Šimun još nije krenuo u vrtić zbog drugih institucija. Oni su, kažu, spremni na njegov dolazak. Raspisali su i natječaj za dva asistenta na godinu dana za pomoć djeci

<p>Došao je taj upit, to je riješeno i mali Šimun ide u vrtić. Ako već danas nije krenuo, onda će sutra. Tako je u srijedu ujutro rekao ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs u razgovoru za Media Servis. </p><p>No ta informacija do obitelji Stojanović u Županji došla je tek kasnije popodne, nakon što su ih iz Ministarstva nazvali da im potvrde kako su riješene sve prepreke.</p><p>Podsjetimo, županjski vrtić Maslačak odbio je zahtjev obitelji za upisom trogodišnjeg Šimuna u redovni program zbog niza kriterija za koje je traženo mišljenje Ministarstva. </p><p>Obitelj se obratila javnoj pravobraniteljici djece invalida i ministarstvu. Pravobraniteljica je zaključila da nema prepreka da maleni Šimun bude uključen u redovan program vrtićkih grupa i naložila spomenutom vrtiću obvezan upis dječaka. Šimunova mama Martina uložila je pisanu žalbu vrtiću i time, navodno, “poništila” ranije usmeno postignuti dogovor s ravnateljicom vrtića Terezijom Nemetz da Šimun može krenuti u vrtić, ali uz poseban period prilagodbe i uz prisutnost majke. </p><p>- Obećala je da će Šimun krenuti u vrtić, no navodno je žalba napravila problem, ali nije mi jasno koji - pita se Martina.</p><p>U vrtiću kažu kako Šimun još nije krenuo u vrtić zbog drugih institucija. Oni su, kažu, spremni na njegov dolazak. Raspisali su i natječaj za dva asistenta na godinu dana za pomoć djeci.</p><p>Na kraju je obitelj iz medija saznala da je Šimun zapravo upisan, a vijest su im potvrdili iz ministarstva. Iz vrtića, navodno, jučer nisu stigli zvati. Kako god, danas u 9 sati Šimun će se napokon pridružiti ostaloj djeci, što željno iščekuje.</p>