Mali trgovci zbog nedjelje u očaju, pao im promet: 'Nemam novca da platim sve režije...'

Ne ugrožavam ničija prava, ali je ugroženo moje pravo na rad, kaže nam vlasnik trgovačkog obrta u zagrebačkim Utrinama Aco Jakovljević komentirajući neradnu nedjelju koju opisuje kao katastrofu, odnosno da to na njega i njegovu obitelj negativno utječe.

- Nama nema prelijevanja da od ponedjeljka do subote radimo više jer ne radimo nedjelju, radimo kao i što smo radili. Promet nije isti, taj jedan dan nedostaje. Većina nas malih trgovaca i nema radnika jer svi u obitelji rade. Konkretno, ja radim cijele dane i onda dođe supruga ili sin i malo me zamjene da se odmorim. Nije da ugrožavam prava radnika, jer radnika i nemam - kaže nam dodajući kako je 16 nedjelja za pola godine nekako preživio, ali da ne zna kako će preživjeti samo 16 radnih nedjelja u cijeloj godini.

- Nedostaje mi novaca da platim sve režije koje trebam platiti, i režije dućana i obaveze i PDV-a, i doprinose i tako dalje - zaključuje Jakovljević govoreći nam kako će pokušati naći način da ipak radi, odnosno pokušat će proširiti svoje djelatnosti kako bi uspio pokriti sve obaveze koje ima.

S njim se ne slaže prodavačica ribe na tržnici na Trešnjevci. Kaže nam da ima 40 godina radnog staža i da nije jugonostalgična, ali da je za vrijeme Jugoslavije bila slobodnija.

- Grozno je raditi nedjeljom, a znaš da su ti kući djeca. Suprug je kuhao ručak i bavio se djecom nedjeljom, a ja sam za pultom. Doživljavala sam frustracije kupaca koji dolaze u nedjelju. Moja djeca su odrasli ljudi, ali i dan danas mi kažu: 'Mama ti nikada nedjelju nisi provela kod kuće' - rekla nam je prodavačica.

Obišli smo ove nedjelje tržnice na Trešnjevci i na Utrinama te je manji broj prodavačica i prodavača svoje proizvode prodavao na klupama, a još manji je broj trgovina, pekarnica, mesnica ili ribarnica na samim tržnicama koji su radili. Jedna od njih je i Mirela Veriga koja kaže da nedjelja mora biti ne radna.

- Mislim da nedjelja treba biti za obitelj. Jedan dan u tjednu mora biti slobodan. Ako to nije nedjelja, onda će to biti neki dan kroz tjedan. Ženi koja ne radi ponedjeljak ili utorak to ništa ne znači jer su djeca u školi. Danas kada je bi trebala biti s njima ona radi. Nedjelja mora biti za obitelj - rekla nam je Mirela.

Da trgovine nisu radile u prošlosti i da je tada sve funkcioniralo, smatra predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.

- Činjenica je da ta jedna filozofija koja se neprekidno zagovara je da oni žele raditi pa ih se ne pusti raditi. Nije problem u tome što oni žele raditi, nego je problem da se jednostavno ljude koji rade u trgovini treba osloboditi rada zbog toga što ti ljudi u trgovini bespotrebno rade nedjeljom i blagdanom. Ljudi će se naviknuti na to i kupovat će kako su i prije, od ponedjeljka do subote. Treba dati ljudima prigodu da imaju priliku nedjelju provesti kako oni žele - rekao je Sever.