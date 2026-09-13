MALO KIŠE, MALO SUNCA Evo kakvo nas vrijeme čeka idućih dana. Ljeto se polako oprašta...

Promjenjivi i prevrtljivi rujan nastavlja u jednakom tempu i u idućem tjednu. U ponedjeljak nas čeka promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoji pljusak.

Meteorolog Krunoslav Mikec za HRT je donio detaljniju prognozu za ponedjeljak, ali i ono što nas čeka idućih dana.

- U ponedjeljak u većini istočne Hrvatske naoblačenje i povremena mjestimična kiša u malim količinama. Uz ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar malo manje toplo nego u nedjelju - najviša temperatura od 21 do 23 °C.

U središnjoj Hrvatskoj danju između 21 i 24 °C, a ujutro od 13 do 16 °C. Uz promjenjivu naoblaku povremeno kiša, a popodne nije isključen i poneki pljusak praćen grmljavinom.

Foto: HRT

- Pljuskova u drugom dijelu ponedjeljka može biti u Gorskom kotaru i na dijelu sjevernog Jadrana. Mjestimične kiše uz prolazno jače naoblačenje bit će i prijepodne. Na sjevernom Jadranu bura, navečer će jačati, a sredinom dana i popodne ponegdje sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura u Gorskoj Hrvatskoj između 19 i 23 °C, a na sjevernom Jadranu od 25 do 28 °C - rekao je Mikec.

U Dalmaciji će u unutrašnjosti ujutro temperature biti od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna između 27 i 30 °C.

- Sredinom dana i popodne prolazno oblačnije, uz kišu uglavnom mjestimice u unutrašnjosti, no nije isključena pokoja kap ni na obali i otocima. Puhat će bura te jugozapadnjak i sjeverozapadnjak koji na otvorenom moru može biti jak.

I na krajnjem jugu Hrvatske ujutro i navečer bura, a sredinom dana i popodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Oblaci i mjestimična kiša mogući su u drugom dijelu dana. Temperatura danju između 26 i 30 °C.

Foto: HRT

- U utorak na kopnu postupno razvedravanje, ujutro mjestimice magla, a na istoku je još moguće malo kiše. U srijedu sunčanije i uz južinu toplije, a u četvrtak novo naoblačenje s kišom i padom temperature - kaže Micek.

Na Jadranu do srijede većinom sunčano, više oblaka uz malu vjerojatnost za kišu u utorak na jugu. Tijekom utorka bura, mjestimice i jaka, a u srijedu će zapuhati jugo koje će u četvrtak jačati. Pritom stižu oblaci te kiša i grmljavina.