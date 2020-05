Malo kome idealno vrijeme za vikend: Kiša, grmljavina i tuča!

Kao što je to bilo tijekom tjedna i uoči vikenda nastavljaju se nestabilne prilike pa tako i danas treba računati na kišu i pljuskove, uglavnom poslijepodne, na istoku i jugu Hrvatske, ali i u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, kasnije tijekom dana, prognozira Tea Blažević za N1.

Može biti jačih proloma oblaka, naleta vjetra, čak i pojave tuče! Postoji manja mogućnost za neverine, i to uglavnom sredinom dana na južnom, u noći i na sjevernom dijelu Jadrana. Na moru je vjetrovito, trenutačno uz buru i tramontanu, s tendencijom slabljenja i okretanja na sjeverozapadnjak, koji će isto tako biti na udare olujne jakosti.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Dotok toplijeg zraka izgledan je tek u prvom tjednu lipnja, kad bismo nakratko mogli uživati u ranom ljetu! Podsjetimo da klimatološki ljeto počinje u ponedjeljak.

U većini unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu kiša i grmljavina bit će češće danas i vjerojatno ponedjeljak, a u istočnijim i južnijim krajevima još i u subotu, kada je i na srednjem i južnom Jadranu najveća vjerojatnost pljuskova i grmljavine. Ali, naravno, razmjerno nestabilno bit će svakodnevno, uz rijetko jaku buru i maestral, prognozirao je Zoran Vakula za HRT.

Danas promjenjivo, svježije, povremena kiša većinom na kopnu, bura

U petak će u istočnoj Hrvatskoj kiša i grmljavina biti češće nego u četvrtak. Naravno, bit će i sunčanog vremena, a i slabog do umjerenog sjeverozapadnjaka. Najniža temperatura zraka od 8 do 11°C, a najviša oko 19°C.

Razmjerno svježe za kraj svibnja bit će i u središnjoj Hrvatskoj, ne samo zbog temperature niže od prosječne, nego i zbog slabog do umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. I pritom također nestabilno, uz sunčana razdoblja, ali i povremenu mjestimičnu kratkotrajnu slabu kišu, pa i pljuskove s grmljavinom.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Podjednako i u gorju i uz obalu sjevernog Jadrana, a na otocima i prema otvorenome moru je vjerojatnost povremenih pljuskova manja. Puhat će često umjerena bura, uglavnom podno Velebita i jaka, ponegdje na udare i olujna, pa more mjestimice može biti i valovito. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9°C, uz more od 12 do 15°C, a poslijepodnevna od 20 do 22°C, u gorju između 14 i 17°C.

Malo će toplije biti na sunčanijem srednjem Jadranu te u nestabilnoj unutrašnjosti Dalmacije, najprije uz većinom umjerenu buru, zatim gdjegod i jak sjeverozapadni i zapadni vjetar, na splitskom području i južnije - i jugozapadni, pri čemu će more biti većinom umjereno valovito.

Ni posvuda na jugu Hrvatske vjerojatno neće biti suho, tiho i mirno, ali će uz dosta sunčanih sati najviša temperatura zraka biti uglavnom 22 i 23°C.

Foto: DHMZ (Screenshot)

I dalje promjenjivo...

I sljedećih dana promjenljivo, pri čemu će za vikend na kopnu kiša ipak biti rjeđa nego u petak. Štoviše, u nekim će krajevima vjerojatno i izostati, osobito u subotu i veći dio nedjelje u središnjoj Hrvatskoj, a ponovno nestabilnije diljem će unutrašnjosti biti u ponedjeljak. Temperatura zraka neće se odviše mijenjati.

Razmjerno svježe za ovo doba godine bit će i na Jadranu, također uz pljuskove i grmljavinu, vjerojatno najčešće u subotu na srednjem i južnom dijelu. Puhat će povremeno umjerena, samo rijetko i jaka bura pa maestral, uz koje se ni more još neće osjetno zagrijavati.

Ako se prisjetimo prošlogodišnjega svibnja - u mnogima krajevima jednog od najhladnijih u povijesti mjerenja, s ponegdje i rekordnom ukupnom količinom oborine - ovogodišnji je za većinu ipak znatno povoljniji, barem u meteorološkom smislu.

Tema: Hrvatska