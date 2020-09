'Malo vitra', puno problema: Nitko neće Sanaderovu jahtu, a prodaje se za 60.000 eura...

<p>Nekad se prodavala za 340 tisuća eura i nitko je nije želio. Danas se jahta 'Malo vitra' na kojoj je plovio bivši premijer Ivo Sanader prodaje za svega 60 tisuća eura, no i dalje je nitko neće.</p><p><a href="https://www.njuskalo.hr/motorni-brodovi/cantieri-di-pisa-akhir-18s-oglas-29653043?fbclid=IwAR09wK8OKmHWl6shqzZLFRzD7v7j-7ShcXx5Ypv1G-u4WegSOmo_O3CcLi0" target="_blank"><strong>Ovdje </strong></a>pogledajte originalni oglas.</p><h2 class="Standard">Vlasnik: 'Zašto je nitko neće? A ne znam'</h2><p>Riječ je o jahti izgrađenoj 1987. godine u talijanskom brodogradilištu Cantiere di Pisa, a 2009. godine renovirana je za vrtoglavih 1,5 milijuna kuna.</p><p>Renovaciju je radio Nautički centar Prgin koji ju je, zbog neplaćenih računa, zaplijenio.</p><p>Lani je NCP preuzela slovenska tvrtka Iskra, a jahtu je iz stečajne mase kupio hrvatski poduzetnik, koji je za ovu priču želio ostati anoniman. U suradnji s Iskrom želi se riješiti jahte.</p><p>Zašto je nitko neće, u čemu je problem, pitamo vlasnika.</p><p>- Ja se time ne bavim, na meni je da je prodam i vratim tvrtki novac. Jahta nije isplovila sigurno četiri godine i nije održavana. Brod je propao, a kupnja neodržavanog broda za kupce je velik rizik jer i ulaganja mogu biti velika. Ovakvih brodova u Hrvatskoj nema puno - kaže nam vlasnik.</p><h2 class="Standard">Svi znaju za 'Malo vitra'</h2><p>Luksuzna, drvena jahta na kojoj je Sanader gostio brojne prijatelje i uglednike duga je 18,5 metara, a je li činjenica da je 'Malo vitra' bila omiljena bivšem premijeru svojevrsni uteg, vlasnik nam kaže da ne smatra to problemom.</p><p>- Svi znaju za 'Malo vitra' i tko je na njoj plovio, nije to nešto što mi možemo skrivati. Mislim da ljudi na tu činjenicu gledaju kao na zanimljivost, ali ne kao nešto što ih odbija u eventualnoj kupnji - kaže nam vlasnik.</p><p>Iako se dugo nagađalo kako je Sanader bio i stvarni vlasnik broda, to nikad nije potvrđeno. Službeno, vlasnik broda bila je tvrtka Pomilon, vlasnika Nevena Poldrugača, zeta Sanaderovog prijatelja Marija Zubovića.</p><h2 class="Standard">Nove instalacije, preuređene kabine...</h2><p>Upravo je Promilon naručio renovaciju jahte. Te 2009. godine ugrađen je novi motor MAN R6 sa 788 konja, a postavljena je nova stolarija i to mahagonij u potpalublju, a tikovina na palubi.</p><p>Nove su i instalacije, tankovi i preuređene kabine. No, 11 godina od zadnje renovacije puno je vremena, pa 'Malo vitra' zahtjeva nova ulaganja, kako stoji na oglasniku, na palubi i u kabini. Brod je na vezu u šibenskoj Mandalini.</p><p>- Mi je se samo želimo riješiti, a spremni smo pregovarati i o ovoj cijeni navedenoj u oglasniku – kaže nam vlasnik.</p><p>Inače, jahta se nekada zvala 'Utiha', a bila je u vlasništvu još jednog Sanaderovog prijatelja, splitskog poduzetnika Juroslava Buljubašića. Jahtom se svojedobno bavio i USKOK koji je pokušavao utvrditi tko je tu fiktivni, a tko pravi vlasnik.</p><h2 class="Standard">Petra Sanader objavila sliku kako plešu na palubi</h2><p>Sanadera i Buljubašića inače godinama veže prijateljstvo pa je tako Sanader s obitelji prije četiri godine besplatno plovio talijanskom obalom na jahti Seagull gdje je njegova supruga Mirjana proslavila rođendan.</p><p>Za sve se doznalo nakon što je Petra Sanader objavila sliku kako plešu na palubi, nakon čega je Buljubašić za medije potvrdio da je Sanaderu jahtu ustupio besplatno.<br/> </p>