Zagrebačka nadbiskupija prijavila je policiji slučaj zlostavljanja maloljetnice tek pet godina nakon što je ona prijavila svećenika
Maloljetnica svećenika optužila za zlostavljanje. Kaptol je to pet godina kasnije prijavio policiji
Zagrebačka nadbiskupija tek je u listopadu 2026. policiji prijavila slučaj svećenika kojeg je maloljetnica još 2021. optužila za zlostavljanje. Prijava je podnesena dva dana nakon što je DNEVNIK.hr poslao upit o slučaju, a policija je potom pokrenula kriminalističko istraživanje.
Svećenik, koji je tada bio upravitelj jedne zagrebačke župe, nakon optužbi je razriješen dužnosti i zabranjeno mu je pojavljivanje u javnosti. Međutim, u rujnu 2024. imenovan je župnim vikarom u drugoj župi, a u kolovozu 2026. postavljen je za dušobrižnika jedne ustanove na području Zagrebačke nadbiskupije.
Odluke o njegovu razrješenju i kasnijim imenovanjima nisu objavljene u godišnjim odlukama Nadbiskupije o imenovanjima i razrješenjima svećenika. Podaci o njegovim novim dužnostima pronađeni su u objavama župe na društvenim mrežama i u medijima, navodi Dnevnik.hr.
Slučaj je započeo za vrijeme mandata kardinala Josipa Bozanića, koji je zagrebački nadbiskup bio od 1997. do 2023. godine. Njegov nasljednik, nadbiskup Dražen Kutleša, preuzeo je službu u travnju 2023. Prema neslužbenom tumačenju svećenika s kojim je razgovarao DNEVNIK.hr, prijavu je najprije trebao podnijeti Bozanić, a nakon promjene na čelu Nadbiskupije to je trebao učiniti i Kutleša.
Smjernice Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba predviđaju postupanje u slučajevima prijava mogućeg zlostavljanja. Crkvena vlast treba žrtvu ili njezine roditelje odnosno skrbnike uputiti da slučaj prijave nadležnim državnim tijelima, a ako prethodna istraga utvrdi dovoljno činjeničnih i zakonskih osnova, prijavu treba proslijediti pravosudnim vlastima.
Nije poznato je li o slučaju obaviješten i vatikanski Dikasterij za nauk vjere, koji prema crkvenim pravilima treba biti uključen nakon završetka prethodne istrage. Nadbiskupija nije odgovorila na pitanja DNEVNIK.hr-a o razlozima petogodišnjeg kašnjenja, eventualnom kanonskom postupku i mogućoj kazni za svećenika.
Prema hrvatskim zakonima, sumnju na počinjenje kaznenog djela potrebno je prijaviti nadležnim tijelima, neovisno o crkvenim postupcima. Policija je potvrdila da je zaprimila prijavu i pokrenula kriminalističko istraživanje, no detalje nisu iznosili jer su izvidi tajni.
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