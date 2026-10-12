Maloljetnica svećenika optužila za zlostavljanje. Kaptol je to pet godina kasnije prijavio policiji

Zagrebačka nadbiskupija tek je u listopadu 2026. policiji prijavila slučaj svećenika kojeg je maloljetnica još 2021. optužila za zlostavljanje. Prijava je podnesena dva dana nakon što je DNEVNIK.hr poslao upit o slučaju, a policija je potom pokrenula kriminalističko istraživanje.

Svećenik, koji je tada bio upravitelj jedne zagrebačke župe, nakon optužbi je razriješen dužnosti i zabranjeno mu je pojavljivanje u javnosti. Međutim, u rujnu 2024. imenovan je župnim vikarom u drugoj župi, a u kolovozu 2026. postavljen je za dušobrižnika jedne ustanove na području Zagrebačke nadbiskupije.

Odluke o njegovu razrješenju i kasnijim imenovanjima nisu objavljene u godišnjim odlukama Nadbiskupije o imenovanjima i razrješenjima svećenika. Podaci o njegovim novim dužnostima pronađeni su u objavama župe na društvenim mrežama i u medijima, navodi Dnevnik.hr.

Slučaj je započeo za vrijeme mandata kardinala Josipa Bozanića, koji je zagrebački nadbiskup bio od 1997. do 2023. godine. Njegov nasljednik, nadbiskup Dražen Kutleša, preuzeo je službu u travnju 2023. Prema neslužbenom tumačenju svećenika s kojim je razgovarao DNEVNIK.hr, prijavu je najprije trebao podnijeti Bozanić, a nakon promjene na čelu Nadbiskupije to je trebao učiniti i Kutleša.

Smjernice Hrvatske biskupske konferencije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba predviđaju postupanje u slučajevima prijava mogućeg zlostavljanja. Crkvena vlast treba žrtvu ili njezine roditelje odnosno skrbnike uputiti da slučaj prijave nadležnim državnim tijelima, a ako prethodna istraga utvrdi dovoljno činjeničnih i zakonskih osnova, prijavu treba proslijediti pravosudnim vlastima.

Nije poznato je li o slučaju obaviješten i vatikanski Dikasterij za nauk vjere, koji prema crkvenim pravilima treba biti uključen nakon završetka prethodne istrage. Nadbiskupija nije odgovorila na pitanja DNEVNIK.hr-a o razlozima petogodišnjeg kašnjenja, eventualnom kanonskom postupku i mogućoj kazni za svećenika.

Prema hrvatskim zakonima, sumnju na počinjenje kaznenog djela potrebno je prijaviti nadležnim tijelima, neovisno o crkvenim postupcima. Policija je potvrdila da je zaprimila prijavu i pokrenula kriminalističko istraživanje, no detalje nisu iznosili jer su izvidi tajni.