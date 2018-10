'Mama, bit ću youtuber': Ekran razvija maštu, ali i depresiju...

Generacije djece koja danas polaze u školu ne poznaju svijet bez ekrana, a takav svijet više ne poznaju ni oni koji izlaze s fakulteta.

No još je mnogo nedoumica u kojoj mjeri nove tehnologije pozitivno i negativno utječu na neurološki razvoj, ponašanje i sposobnost učenja kod djece. No isto tako sve je više pouzdanih istraživanja i pokazatelja na koji način mogućnosti koje pruža tehnologija pružiti djeci, a da ih pritom ne “pokvarimo” već u ranoj dobi. Posebno su brojne polemike oko korištenja tehnologije u obrazovnom sustavu i procesu i one uključuju podjednako roditelje, nastavnike, pedagoge, neurologe, široki broj onih koji se bave djecom.

Upravo zato tu, ali i druge teme vezane uz ranu edukaciju djece otvaramo na četvrtoj po redu konferenciji “Bolje obrazovanje, bolja Hrvatska”.

Pitat ćemo i što o eksperimentalnoj reformi misle roditelji, što nastavnici koji je provode i oni koji se nisu prijavili, a što predstavnici Ministarstva znanosti koji su reformu postavili, te je pripremaju za uvođenje u sve škole.

Svima onima koji se pitaju “Kamo ide moje dijete?”, sigurno će mnoge odgovore pružiti naši gosti, predavači i sudionici stručnih panela na kojima će iznijeti najnovije podatke znanstvenih istraživanja, ali i iskustva u direktnom radu s djecom od najranije školske dobi.

Najveća konferencija o obrazovanju održat će se 12. studenog u Obrtničkoj komori Zagreb.