Mamić na sudu otkrio tko mu je dojavio za njegovu presudu

Ja sam s vašim kolegama jeo, pio i slavio, čak i s onima koji su me osudili. Tada sam saznao da ću biti presuđen i to me je iznenadilo jer sam mislio da neću biti osuđen, nego oslobođen, rekao je Mamić

<p>Na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Franji Vargi i Blažu Curiću, optuženima za tzv. Aferu sms i to saslušanjem Zdravka Mamića koji je svjedočio video linkom iz Kantonalnog suda u Mostaru.</p><p>Zdravko Mamić je već dao svoj iskaz u istrazi ali ga je tužitelj Uskoka ponovo pitao o okolnostima upoznavanja i suradnje sa Vargom. Mamić je iscrpno svjedočio, pričao je kako je Vargu upoznao prije nekoliko godina preko Tomislava Karamarka.</p><p>Varga mu je donio gomilu papira koji navodno dokazuju zlouporabe u postupcima protiv njega, a Mamić je rekao da nije ispitivao otkud mu papiri, jer mu je sve djelovalo uvjerljivo, a ubrzo je otkrio tko mu je dojavio presudu.</p><p>Krenuo je s pričom o "kriminalnim sucima i kriminalnom Županijskom sudu u Osijeku", na što ga je sutkinja prekinula, ali Mamić se nije dao smesti.</p><p>- Vama se ispričavam. Vi ste jedna prekrasna dama, ali ja sam s vašim kolegama jeo, pio i slavio, čak i s onima koji su me osudili. Tada sam saznao da ću biti presuđen i to me je iznenadilo jer sam mislio da neću biti osuđen, nego oslobođen. Dobio sam dojavu od mog prijatelja Željka Širića da su u kafiću preko puta osječkog suda suci Jukić i Krušlin dogovorili moju presudu. To vam je, ovako, jedna zanimljiva cveba, da vas razveselim jer vidim da vam je ovo suđenje dosta sterilno. Da me Širić nije nazvao, ja bih sada već 29 mjeseci bio u osječkom zatvoru - rekao je Mamić.</p>