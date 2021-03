Zdravko Mamić koji je od pravomoćne presude za izvlačenje novca iz Dinama pobjegao u BiH u razgovoru za Dnevnik Nove TV opet je govorio o sucima te istaknuo da je prijavu podnio 8. listopada.

- Recite mi ijedan razlog da sa mnom nije obavljen službeni razgovor, jer to što sam dao informacije to nije moj službeni iskaz, to vam o svemu govori. Ja vam imam čovjeka svjedoka koji je sudjelovao u davanju novca u moje ime, u predaji novca u moje ime, i koji ima stotinu dokaza i bio je prisutan susretima sa sucima u moje ime. Plaćao je račune u stotine navrata i još ga nitko nije ispitao. Što da ja radim - rekao je Mamić u razgovoru.

U Osijeku se nastavilo i suđenje sedmorici optuženika na čelu s braćom Mamić za izvlačenje 144 milijuna kuna. Na raspravu su došli svi optuženici osim Igora Krote koji je sucu javio da je u ljekarni saznao da mu je određena samoizolacija, testirao se i zbog toga nije mogao doći na suđenje. Sudu je priložio liječničku potvrdu o samoizolaciji.

Obrana Damira Vrbanovića je obavijestila sudsko vijeće da je podnijela Visokom kaznenom sudu RH prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti. Naime, Vrbanovićev odvjetnik Janjko Grlić tim je zahtjevom za prijenos nadležnosti možda promijenio daljnji tijek ovoga suđenja.

- Obzirom na nedavna događaja na Županijskom sudu u Osijeku i razloge zbog kojih je predsjednik toga suda odlučio pokrenuti disciplinski postupak za svoje suce pred državnim sudbenim vijećem s tako rigoroznom sankcijom, a na temelju fotografija suca s optuženikom Zdravkom Mamićem, mi smatramo da su razlozi te predsjednikove odluke puno dublji. U mojoj tridesetogodišnjoj odvjetničkoj praksi još nisam vidio da je ikada pokrenut bilo kakav stegovni postupak protiv sudaca zbog fotografija - rekao je Grlić.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović je nakon odluke da Zoran Milanović nije u pravu oko izbora predsjednik Vrhovnog suda komentirao i optužbe Zdravka Mamića o korupciji u pravosuđu.

- S jedne strane, te optužbe dolaze od osobe koja je pravomoćno osuđena za teška kaznena djela. Međutim, bez obzira na to, ako je išta od toga istina, to je strašno, rekao je Šeparović.

- Ali ono što mogu reći, neovisno o svemu tome, da krši ugled suca da se uopće druži sa strankama u postupku, dodao je.

- Svaki sudac mora voditi računa o svom ugledu, mora voditi računa s kim se druži, poručio je Šeparović.