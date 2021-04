Situacija oko Zorana Mamića, koji je jučer poslao molbu da mu se dopusti da u BiH odsluži zatvorsku kaznu, još se ne tretira kao bijeg. Rekao je to za N1 Juro Martinović, državni tajnik u ministarstvu pravosuđa.

- U ovoj fazi još uvijek ne jer u Ministarstvu nismo dobili stav, odnosno odluku suca izvršenja Županijskog suda u Zagrebu koji će postupati nakon što mu osječki Županijski sud dostavi presudu koja je postala pravomoćna i ovršna. U ovom trenutku on to formalno i pravno nije. Teoretski postoji mogućnost da to sve bude drugačije i da stvari ne odu u tom smjeru. Molbu nismo vidjeli i ne možemo je komentirati - rekao je i dodao da se situacija mogla teoretski i spriječiti.

- Sklon sam vjerovati da su sudovi postupali sukladno zakonu, da je činjenična situacija i utvrđenja koja su imali u spisu, ponašanja optuženika, sada osuđenika, u konkretnom postupku nije bilo takve naravi koje bi bez ikakve dvojbe moglo dovesti do zaključka da će on osujetiti izvršenje zatvorske kazne u Hrvatskoj - kaže.

Ne vidi razloga da se mijenja Zakon o kaznenom postupku jer ima 'dovoljno dobre procesne alate' te da bi time sve druge građane, zbog pet šest slučajeva, doveli u nepovoljnu kazneno-pravnu situaciju.

- Mi smo država koja se zasniva na vladavini prava i visokoj razini štićenja ljudskih prava, pa i onih protiv kojih se vode postupci i koji su osuđeni. Postoje alati međunarodno kaznene-pravne pomoći po kojima će se kazna izvršiti u nekoj od država, u ovom slučaju to je BiH - rekao je i pojasnio da se države moraju dogovoriti oko izvršenja kazne za Mamića.

- Nema transfera izvršenja kazne bez da se država koja je sudila i država koja bi trebala izvršavati obje usuglase o tom transferu - kaže.

Pojasnio da nakon toga slijedi tzv. 'mini suđenje', odnosno postupak priznanja strane sudske odluke pred nadležnim sudom gdje su vezani maksimalnom kaznom koja je ovdje izrečena.

- Ne mogu ići preko toga, ne mogu dirati činjenično stanje i ostalo je u toj sferi te nekakve njihove slobode da eventualno mogu izvršiti mini-zahvati u sankciju kazne - rekao je Martinović i dodao da se teoretski kazna može smanjiti. Kaže i da teoretski postoji mogućnost zamjene kazne za novčanu.

- Duh međunarodno-pravne suradnje u kaznenim stvarima, duh sporazuma koji imamo s BiH idu u tom pravcu da je to u biti pomoć države državi da svoj suverenitet u pogledu izvršenja kazne zatvora sprovede uz pomoć druge države. Dakle, smisao toga je to, a ne da se ide u ozbiljniji zahvat - rekao je.