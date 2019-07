Mamićev 'đavolji odvjetnik': Ma vidjeli bi vi da sam ja anđeo...

Zdravko Mamić osim dvostrukog državljanstva ima i dva odvjetnička asa. U Hrvatskoj ga brani Veljko Miljević, a Mamić je u svojoj drugoj domovini angažirao poznatog hercegovačkog odvjetnika Zdravka Rajića.

Rajića tamošnji mediji nazivaju "đavoljim odvjetnikom", a na glasu je kao onaj koji na sudu - ne gubi. Taj epitet stekao je kao osoba jako bliska hrvatskoj vlasti u BiH, posebice Draganu Čoviću. Njega je branio u slučaju sumnjive privatizacije Eroneta i u predmetu Lijanovići. To je jedan od najdugotrajnijih procesa u bosanskohercegovačkom pravosuđu, u kojem je Čović bio optužen da je poznatim poduzetnicima pogodovao u zamjenu za darove. U procesu je oslobođen.

'Mamić je dobro izabrao'

- Rajić uživa veliki ugled, a uz to je razvikan. Riječ je i o čovjeku koji ozbiljno prati pravo, piše knjige... Očito je Mamić dobro izabrao - rekao je izvor Tportala prošle godine. Činjenicu da je Rajić "pravna faca" potkrepljuje i činjenica da je do 2016. bio član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Poznati odvjetnik je za Tportal priznao kako ga uz Čovića veže i privatan odnos.

- Gospodin Čović je moj školski kolega iz prvog razreda - rekao je, a za svoj epitet "đavolji", kratko je rekao:

- Nemaju razloga za to, ja se borim za klijente. Vjerojatno je to zato što uglavnom radim kaznene stvari. Ne smeta meni to. Da me poznate, misli biste da sam anđeo.