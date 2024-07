Manevar! Banožićev tim želi da mišljenje centra za forenziku i nalaz vještaka ne bude dokaz

Nakon što je vinkovački Općinski sud donio rješenje kojim odbija prijedlog Banožićeve objave za izdvajanjem nezakonitih dokaza, obrana bivšeg ministra ponovno je izvela manevar, doznaje 24sata. Kako nam je potvrđeno na Sudu, Mario Banožić je po braniteljici, odvjetnici Kseniji Vržina, dana 8. srpnja 2024. podnio žalbu na rješenje optužnog vijeća Općinskog suda u Vinkovcima.

Podsjetimo, sud je ranije donio rješenje kojim se odbija prijedlog obrane za izdvajanjem nezakonitih dokaza.

- U žalbi u cijelosti osporava navedeno rješenje zbog bitne povrede kaznenog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Naime, obrana i nadalje smatra kako se iz spisa treba izdvojiti zapisnik o vještačenju i mišljenje Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ od 22. ožujka 2024. i očitovanje vještaka od 9. travnja 2024. - potvrđeno nam je na vinkovačkom sudu.

Kazneni postupak protiv Banožića vodit će se, ranije je potvrđeno, na vinkovačkom Općinskom sudu, s obzirom na to da je, prema navodima optužnice, prometna nesreća bila na mjestu koje je u nadležnosti Općinskog suda u Vinkovcima.

- Rad na kaznenim predmetima čini dio redovnog djelokruga poslova Općinskog suda u Vinkovcima. Suci moraju obnašati svoju dužnost nepristrano i bez predrasuda ili naklonosti u odnosu na rasu, boju kože, vjeru, nacionalnu pripadnost, životnu dob, bračni status, spolnu orijentaciju, socijalni i imovinski položaj, političku opredijeljenost i svaku drugu različitost. Stoga niti eventualni politički utjecaj bilo kojeg okrivljenika ne smije utjecati na tijek i ishod kaznenog postupka - objasnili su nam na sudu ranije.

Podsjetimo, Banožić je u studenom prošle godine sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo 41-godišnji vozač kombija Goran Šarić. Prema optužnici, Banožića se tereti da je upravljao automobilom iz smjera Vinkovaca prema Županji. Vozio je, kako je navedeno, neprilagođenom brzinom te u pretjecanju kolone prešao na suprotnu stranu iako je bila smanjena vidljivost zbog magle i smanjena preglednost zbog vozila ispred njega.

Tereti ga se da je započeo pretjecanje iako prometni trak nije bio slobodan na dovoljnoj udaljenosti kako bi mogao sigurno izvesti pretjecanje uzimajući u obzir brzinu svog vozila i onoga koje je pretjecao. Banožić je, navodi se u optužnici, udario prednjim dijelom svog vozila u prednji lijevi dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera, pri čemu je 41-godišnji vozač preminuo na mjestu nesreće.

Što se tiče mišljenja prometnog vještaka, Mario Banožić spomenuo ga je u svom prvom intervju, nakon nesreće, za RTL.

- Prije svega kada promatramo stranu fizike, vidimo da to nije baš tako kako je opisano, far u far. Odnosno, bio je tu malo drugačiji događaj koji ja prije svega očekujem od vještaka da utvrde. Očekujem od vještaka da utvrdi što do sada nije bilo, da se jasno vidi gdje je to kočenje počelo. Jer, ako sam ja kočio, kako sam ja preticao - rekao je Banožić.