Filipini: Supertajfun je ostavio pustoš, 25 mrtvih, 13 nestalih

Supertajfun Mangkhut ojačao je i približava se Hong Kongu i kineskoj obali, nakon što je poharao Filipine. Smatra se najjačim koji je ove godine pogodio to područje, s vjetrovima koji su puhali više od 300 kilometara na sat.

Filipinske su vlasti priopćile da je poginulo najmanje 25 osoba, među kojima i dvoje male djece, uglavnom u odronima zemlje na planinskim područjima, gdje se najmanje 13 osoba vode kao nestale.

- Odroni zemlje dogodili su se kad su se neki stanovnici već vratili kući poslije tajfuna - rekao je koordinator hitnih službi Francis Tolentino za radio DZMM dodavši da je pogođeno 5,7 milijuna ljudi te da je većina njih bila pripremljena.

- Bez obzira na to koliko se pripremamo, postoje granice - zaključio je.

Foto: BOBBY YIP/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Očekuje se da će Mangkhut stići 100 kilometara južno od Hong Konga i skrenuti prema zapadu i obali južne kineske pokrajine Guangdong i kockarskoga središta Makaa.

- Prema sadašnjim prognozama, Mangkhut će najbliže delti Biserne rijeke stići oko podneva - priopćili su iz Kineskoga opservatorija.

Hong Kong je sredinom jutra podignuo razinu uzbune na najvišu, dok su snažni valovi zapljuskivali niže predjele, a vjetrovi tresli prozore na brojnim neboderima.

Foto: SOCIAL MEDIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Desecima tisuća putnika poremećeni su planovi putovanja kad je hongkonški međunarodni aerodrom, veliko regionalno središte, otkazao većinu letova. Kompanije poput Cathay Pacifica otkazale su mnoge letove prošloga tjedna.

Prošle je godine tajfun Hato, jedan od najjačih proteklih godina, opustošio to područje, izazvavši devet smrtnih slučajeva i znatnu štetu u Makau, što je izazvalo kritike vlasti da nisu bile dobro pripremljene.

Foto: BOBBY YIP/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Ovaj put su u Makau bili na oprezu pa su u subotu navečer zatvorene kockarnice, a kineska je vojska u pripravnosti bude li potrebna pomoć.

If you thought Florence was bad...check out Cat5 #Mangkhut in Hong Kong right now. pic.twitter.com/SWvhCFH0lM