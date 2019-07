Upao u studio, vikao 'crknite' i sve zapalio: Poginulo 12 ljudi

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a nekoliko desetaka ranjeno u požaru koji je progutao filmski studio u japanskom Kyotu. Za 30 ljudi se i dalje traga. Ogromni plamen u trenu je progutao unutrašnjost studija Kyoto Animation CO, javlja BBC.

Foto: KYODO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prema policijskom izvješću, muškarac je provalio u studio u četvrtak ujutro i unutrašnjost poprskao nepoznatom tekućinom. Prije nego je zapalio požar, uzviknuo je: "Crknite!".

Ubrzo nakon napada uhitili su ga i prebacili u bolnicu zbog teških opeklina.

- Prvo smo čuli eksploziju, a onda se požar munjevitom brzinom proširio po cijeloj zgradi, kažu očevici.

Vatrogasci ističu kako pokušavaju doći do nekoliko ljudi koji su ostali zarobljeni u zgradi:

- Neki od njih su prikliješteni, ne mogu se pomaknuti, dodaju.

U studiju je u trenutku napada snimak film "Free! Road to the World - The Dream".