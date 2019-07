Manjak liječnika: Dom zdravlja u Metkoviću napustili pedijatri

Trebali su ostati do kraja godine, no u travnju su mi rekli da će otići 1. srpnja, rekao nam je Mihovil Štimac, ravnatelj Doma zdravlja u Metkoviću, nakon što su otišla dva pedijatra.

Ostala je samo doktorica Ksenija Kaleb, a povremeno uskoči i pedijatar iz Mostara. Ravnatelj Štimac je rekao da će od 1. siječnja 2020. u Dom zdravlja u Metković za stalno doći raditi dvije pedijatrice.

- Moramo reagirati. Tražimo rješenje u okviru mogućeg, a to je u Hrvatskoj nemoguće. Pokušavamo u BiH, u Mostaru. Mi smo odavno u kontaktu s njihovim lijčenicima koji imaju sve važene licence u Hrvatskoj. To su sve vrhunski stručnjaci, žele raditi i žele pomoći. Jedan od takvih liječnika je već u našem sustavu, a sad čekamo i drugog. Nadamo se da ćemo premostiti ovaj period koji je nužan da se odradi da ne bi predškolska zdravstvena zaštita djece bila zanemarena i da ne bi bili bez pedijatara - priča Mihovil Štimac.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Vidjet ćemo je li moguće još koga dovesti, bar do kraja godine dok se naše cure ne vrate sa specijalizacije. Dvije smo mlade liječnice uputili 2014. na specijalizaciju. Bio je načelan dogovor da se liječnici koji su radili da se zadrže do kraja godine. Odlučili su 1. srpnja otići, i nama se otvorio taj vakum, pokušavamo ga premostiti. Na tržištu rada nema, obratili smo se i dubrovačkoj i splitskoj bolnici za pomoć, ali i oni imaju manjak kadra. Najbliže nam je onda bolnica Mostar. Najavili su nam u travnju odlazak, ali kratak je to period - kaže Štimac.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Znatno bi nam olakšalo rad da roditelji djecu iznad sedam godina prebace u liječnika opće medicine. Ali, nisu ništa sad pretjerane gužve. Ako je već trebalo ovako bit, možda bolje da se to sad dogodilo kad je većina djece na raspustu ili s roditeljima na moru. Treba malo dok se uhodamo, uvesti ljude u naš sustav. Prošla dva tjedna nastojimo da sve što bezbolnije prođe. Molimo za razumijevanje. Kad sagledate realno, boljeg rješenja nemamo - dodao je Štimac.

- Koristit ćemo maksimalno resurse, i vanjske i naše, da nijedno dijete ne otišlo nepregledano ili da se ne stvara velika gužva - zaključio je ravnatelj Doma zdravlja u Metkoviću.

