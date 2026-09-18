Kako se neslužbeno doznaje, pilot je ozlijeđen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste.
SVE SLUŽBE NA TERENU
Manji avion pao kraj Vinkovaca
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STIŽE I HELIKOPTER
Na mjesto nesreće poslan je i helikopter Hitnog medicinskog prijevoza.
PAD AVIONA U ROKOVCIMA
Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se iza 10 sati u Rokovcima, kraj Vinkovaca. Kako se neslužbeno doznaje, pilot je ozlijeđen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste.
Sve hitne službe su upućene na teren.
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