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SVE SLUŽBE NA TERENU

Manji avion pao kraj Vinkovaca

Piše 24sata,
Manji avion pao kraj Vinkovaca
Foto: 24sata
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Kako se neslužbeno doznaje, pilot je ozlijeđen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste.

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STIŽE I HELIKOPTER

Na mjesto nesreće poslan je i helikopter Hitnog medicinskog prijevoza.

PAD AVIONA U ROKOVCIMA

Manji zrakoplov s jednom osobom srušio se iza 10 sati u Rokovcima, kraj Vinkovaca. Kako se neslužbeno doznaje, pilot je ozlijeđen, a avion je završio u kukuruzištu kraj piste.

Sve hitne službe su upućene na teren.

Komentari 1

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