Marakeški sporazum je katalog mjera, nije pravno obavezujući

Ministrica vanjskih i europskih poslova te potpredsjednica Vlade Marija Pejčinović Burić za RTL je govorila o Marakeškom sporazumu. Istaknula je kako to nije sporazum niti ugovor, niti pravno obavezujući dokument.

- To je katalog mjera i države imaju suvereno pravo odabrati koje će mjere primijeniti i to sukladno nacionalnom zakonodavstvu i već postojećim međunarodno-pravnim obvezama i aktualnoj situaciji s migracijama. Svaka država i dalje suvereno odlučuje o nacionalnoj politici prema migracijama - rekla je i dodala da je predsjednica u New Yorku poduprla izradu ovog dokumenta, kao i tadašnji ministar Miro Kovač.

- Predsjednica je u ljeto potvrdila kada je dobila poziv od glavnog tajnika UN-a i odlučila je nakon dva mjeseca da ne ide. Nije bilo nikakvih šumova u komunikaciji, možda je samo trebalo malo bolje to iskomunicirati - ne prvo preko medija, nego diplomatskim putem kako to inače radimo - kala je Pejčinović Burić.