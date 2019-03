Maras: HDZ treba ispriku da Uljanik i 3. maj pošalje u stečaj

Slučaj Uljanik bio je tema i u Saboru. Giovanni Sponza (IDS) naveo je kako javnost u posljednji godinu i pol nije čula od Vlade da je država bila dužna nadzirati poslovanje Uljanika, da ako propadne Uljanik da je mrtva brodogradnja u Hrvatskoj, ako propadne brodogradnja da nas čekaju teške posljedice, jer ona uz sebe veže tisuće radnika i članova njihovih obitelji ili da će se na Uljanik primijeniti model Agrokora.

- U posljednjih godinu i pol svjedočili smo periodu destrukcije i manipulacije. Svi problemi i rizici stavljaju se na teret Uljanika i prelamaju preko njegovih radnika. Da stvar bude još gora, slušamo razne populističke, neutemeljene i prvenstveno kratkovidne izjave poput one da se umjesto spasa Uljanika moglo dati 15.000 eura za svako novorođeno dijete. Nitko se u ovoj državi ne pita hoće li da djeca kada jednom odrastu i završe fakultete otići iz Hrvatske - kazao je IDS-ovac.

Naveo je da svatko dobronamjeran će iz brojki uvidjeti je Uljanik dobio daleko najmanje od države, a izvezao i proizveo daleko najviše.

- Hrvatsku dugoročno ne može hraniti samo turizam, dugoročno joj trebaju industrija, poljoprivreda i turizam. brodogradnja je jedina velika industrija u Hrvatskoj. Uljanik ima budućnost pod uvjetom da država uvede reda i ako uspostavi nadzor uz sposobnu upravu - poručio je.

I dok je ministar financija zagovara stečaj, a gospodarstva za restrukturiranje Sponza je poručio:

- Očekujem od premijera državničku odluku temeljenu na viziji, strateškom promišljanju i odgovornosti. Očekujem pozitivnu odluku za Uljanik i 3.maj, a time i brodogradnju - zaključio je.

'Traži se rješenje, a dobijemo Pedra'

Silvano Hrelja (HSU) u slobodnom govoru prisjetio se svog rada u tom brodogradilištu jučerašnji dan, kaže, bio je najtužniji u povijesti brodogradilišta.

- Osramoćeni su svi časni uljanikovci - kazao je Hrelja navodeći da je 14 godina radio u tom brodogradilištu na što je, kaže, iznimno ponosan. Upozorio je da radnici Uljanika sedam mjeseci nisu promili plaću.

- Je l' to moguće? Za vrijeme Drugog svjetskog rata nakon bombardiranja ljudi su dobivali bonove za hranu. Što im sada Vlada ne da bonove za hranu. Jesi li bolje živjeli robovi u robovlasničkom društvu ili današnji radnici? Jesu li zamjena za njihovu plaću i nastavak proizvodnje uhićenja - upitao je Hrelja.

Atraktivna akcija uhićenja sa 100 policajaca, odnosno njih 25 po svakom uhićenim, kaže, nije bila potrebna nego ih se moglo pozvati na obavijesni razgovor. Slaže se s ocjenama da su velike rupe u ovom scenariju uhićenja.

- Čemu ovo sve? Traži se rješenje, a dobivamo Pedra. Radnici i sindikati će dobiti sitnu zadovoljštinu. Oni trebaju plaću i hranu. Imamo li kao društvo institute da nam ljudi nisu gadni pored toga što su u radnom odnosu. Je l' to prvi prioritet? Tko je odgovarao za aferu Brodosplit? - kazao je.

Naveo je da je splitsko brodogradilište progutalo 11 milijardi kuna i pita je li tko za to odgovarao.

- Ljudi ne ide to tako? Odgovornost je osobna stvar i treba svatko odgovarati za svoje postupke. To nije jednosmjerna ulica. Ovdje su oni koji su davali šakom i kapom bez provjere, sjedili su u nadzornim odborima, odobrili su ovakvu privatizaciju. Hoće li netko od njih odgovarati ili će ova priča završiti na 12 menadžera među kojima su tri moja umirovljenika - rekao je.

Kada je riječ o brodogradnji, Hrelja kaže kako on ne traži daljnje davanje novca poreznih obveznika i pozvao vladajuće da se ugledaju na njemačku, talijansku i francusku brodogradnju koje su državne.

- Očito padamo na ispitu sposobnosti i ne želimo priznati da smo nesposobni - zaključio je Hrelja.

'Treba pružiti priliku da nešto od Uljanika ostane'

I za Milorada Pupovaca (SDSS), koalicijskog partnera HDZ-a, pitanje Uljanika je teško pitanje zbog onoga što se do sada činilo i propuste koji su napravljeni da se Uljanik i ostala brodogradilišta ne dođu u situaciju u kojoj su danas.

- Pitanje je što napraviti da se ne dođe di završne točke da proizvodnja u Uljaniku i drugim brodogradilištima prestane i da Hrvatska kao zemlja na moru i s tradicijom u brodogradnji ostane bez ijednog brodogradilišta. Ostati bez ijednog brodogradilišta u današnjim okolnostima nakon propasti mnogih industrijskih komponenti je simbolička točka koju je politički vrlo teško objasniti - rekao je.

Pupovac napominje kako odluka oko sudbine Uljanika nije jednostavna stvar za Vladu niti za premijera, jer i restrukturiranje i stečaj imaju svoju lošu stranu. Stava je da se subvencije i restrukturiranje koje smo imali do sada ne smije nastaviti.

- Neovisno o odluci Vlade ja bih da se pruži prilika da nešto od Uljanika ostane. Ljudi koji su nedogovorno raspolagali novcima koje je država osiguravala za Uljanik i 3. maj trebaju odgovarati - poručio je Pupovac.

'Uhićenja su HDZ-ova predstava'

Gordan Maras (SDP) kazao je kako je problem Hrvatske što predsjednik Vlade više vodi računa o svojoj slici u javnosti nego radi li u Uljaniku više ili manje ljudi.

- Problem je što Vlada ne radi, nema koncepciju kako nadomjestiti eventualno izgubljena radna mjesta u Puli, što se nada da će ti ljudi naći posao u Austriji, Italiji ili Njemačkoj i da će još više ljudi otići iz Hrvatske. Njima je bitno kako izgledaju i medijima i da u Hrvatskoj ostanu eventualno ljudi koji će podršku dati njima. To je tzv. uhljebnička i stranačka Vlada koja isključivo gleda iz svog stranačkog interesa kako vodi državu. Da to nije tako onda bi se valjda ministri u prošle tri godine pitali - kazao je.

Maras na uhićenja gleda kao na HDZ-ovu predstavu.

- Očito trebaju ispriku da Uljanik i 3. maj pošalju u stečaj. Ova je predstava napravljena kako bi HDZ mogao tu priču na miru zatvoriti i pokazati da se oni bore protiv kriminala kao da ljudi u Hrvatskoj zaboravljaju da je od 29 godina HDZ na vlasti 21 godinu. Ne mogu nikoga zavarati, ovakav koncept brodogradnje je njihovo čedo - kazao je.

Uvjeren je da uhićenja nisu slučajna, nego da se radilo o korodiranoj akciji kako bi se zaokupila pažnja i kako bi se ova priča, što će HDZ očito napraviti, jednostavno pokrila. Prozvao je HNS-ovce Ivana Vrdoljaka i Predraga Štromara kao odgovorne za restrukturiranje brodogradilišta napominjući da su oni trebali nadzirati taj posao. Kada je u pitanju sudbina Uljanika, Maras poručuje:

- To su odgovori koje mora dati Vlada, a ja se zalažem da se sva radna mjesta u Uljaniku i 3. maju zaštite. S obzirom da se je riječ o nesposobnoj Vladi i da se rade predstave za javnost, evidentno je da Andrej Plenković želi stečaj - poručio je.

'Ako nema profitabilnosti i dugoročne održivosti, jedina opcija je stečaj'

Stjepan Čuraj (HNS) kazao je kako je država kao najveći pojedinačni vlasnik trebala znati što se događa u Uljaniku.

- Očigledno je bilo određenih malverzacija, što će, vjerujem, istrage i sudski procesi. Nadam se da će ovo dobiti epilog i da nikada više nikome u Hrvatskoj neće pasti na pamet da bilo što radi, pogotovo negdje gdje je uključena država i javni novac da jednom više to zatvorimo - kazao je.

Na dilemu stečaj ili restrukturiranje odgovara kako je jedino važno da rješenje bude održivo za brodogradnju.

- Ako nema profitabilnosti i dugoročne održivosti, onda je jedina opcija stečaj. Ako će 3,6 milijardi kuna jamstava, koje se sada spominju, značiti da nikada više neće trebati dati novac iz proračuna, onda je to moguće 'da' restrukturiranju, ako ne, onda stečaj jer ako govorimo o gašenju požara da bi se on opet pojavio za godinu dana, onda to nema smisla - kazao je HNS-ovac.

'Ova Vlada mora rješavati tuđe nečinjenje'

Branko Bačić (HDZ) iz rasprava pojedinih zastupnika zaključio je kako članovi vlade Zorana Milanovića problem škverova pokušavaju svesti na Vladu Andreja Plenkovića. To, kaže, ne stoji jer ova Vlada sad mora rješavati tuđe nečinjenje.

- Pozivalo se s ove govornice glavnog državnog odvjetnika u Uljanik, a sad kažete da su ova uhićenja prigodničarska. Vlada je osiguravala plaće za zaposlenika Uljanika i dala vremena upravi da napravi plan restrukturiranja, no ništa nije napravila i danas smo tu gdje jesmo, taj problem ostaje, ali nadamo se da će se u budućim danima i to riješiti – ustvrdio je Bačić.