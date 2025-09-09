Bayrou je četvrti premijer koji je otišao u zadnje dvije godine. Nije jasno tko bi ga mogao naslijediti
Marcon na potezu: Raspisat će nove izbore ili birati premijera
Kabinet Francoisa Bayroua izdržao je ciklus jedne trudnoće - nakon devet mjeseci ostao je bez većine u parlamentu. Francuski premijer srušen je uvjerljivom većinom od 364 glasa "protiv"; bilo ih je dovoljno i samo 280. Za njegov opstanak, odnosno za provedbu mjera štednje od 44 milijarde eura, koje uključuju ukidanje dva državna praznika i zamrzavanje državne potrošnje, bilo je samo 180 zastupnika. Bayrouovo rušenje Politico je opisao kao "političko krvoproliće". "Imate moć srušiti vladu, ali nemate moć izbrisati stvarnost", rekao je Bayrou zastupnicima uoči glasovanja.
