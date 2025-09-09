Obavijesti

PALA FRANCUSKA VLADA PLUS+

Marcon na potezu: Raspisat će nove izbore ili birati premijera

Piše Boris Rašeta,
Bayrou je četvrti premijer koji je otišao u zadnje dvije godine. Nije jasno tko bi ga mogao naslijediti

Kabinet Francoisa Bayroua izdržao je ciklus jedne trudnoće - nakon devet mjeseci ostao je bez većine u parlamentu. Francuski premijer srušen je uvjerljivom većinom od 364 glasa "protiv"; bilo ih je dovoljno i samo 280. Za njegov opstanak, odnosno za provedbu mjera štednje od 44 milijarde eura, koje uključuju ukidanje dva državna praznika i zamrzavanje državne potrošnje, bilo je samo 180 zastupnika. Bayrouovo rušenje Politico je opisao kao "političko krvoproliće". "Imate moć srušiti vladu, ali nemate moć izbrisati stvarnost", rekao je Bayrou zastupnicima uoči glasovanja.

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video
FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu
TRAGEDIJA

FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu

ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA Kako je objavila zagrebačka policija, u utorak oko 8.30 sati na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, kamion je naletio na pješakinju koja je poginula

