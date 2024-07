Mari (86) je tuča uništila kuću: 'Spavam na mokrom krevetu, barem da mi krov poprave...'

Sedam dana nakon što je stravična ledotuča pogodila Bošnjake, cijelo selo se doima kao velika građevinska zona. Na svakom prilazu ispred kuće je hrpa polomljenog starog crijepa koji je u međuvremenu skinut s krovova pa su na kućama ili najloni ili već postavljeni novi crjepovi. Selo je puno bagera, kamiona, vojske koja je pristigla u pomoć, majstora krovopokrivača uznojenih lica sa svezanim maramama oko glava. Iako je vani više od 30 stupnjeva, svi nešto rade, čiste, uklanjaju, odvoze, dovoze.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:14 [TOP 3 VIJESTI DANA] Mari (86) tuča je uništila kuću: 'Spavam na mokrom krevetu, barem da mi krov poprave...' | Video: 24sata/Video

- Samo neka grije. Sunca nam treba da nam posuši to malo sirotinje što imamo. Nova kiša bi nas dotukla. Zato što prije pokrivamo sve - kažu Bošnjačani koji su slično nevrijeme doživjeli već drugu godinu zaredom.

Nekima je ovo drugi put u dvije godine da stavljaju novi krov. Oni koji su svoj krov pokrili, pomažu susjedima da što prije završe svoje. Iako su na krovovima svi koji iole nešto znaju o građevini, krovopokrivača i dalje nedostaje.

Od oko 1500 kuća, koliko ih ima u selu, čak 1250 ih je zadobilo značajna oštećenja, uglavnom krovova, fasada i stolarije. Njih 50 proglašeno je nepogodnima za daljnje stanovanje i uglavnom je riječ o starim kućama zidanima blatom i ćerpičima, u kojima žive stariji stanovnici. Među njima je i Mara Sokić (86) iz Ulice A.G. Matoša u kojoj je više starih kuća.

- Ma to je grmjelo, udaralo... Uplašila sam se jer znam da to ova moja kuća neće izdržati. Sakrila sam se u jednu prostoriju i čekala. Imala sam što vidjeti kad sam izašla. Krov s jedne strane bez ijednog crijepa. Kiša je cijelu noć padala i sve se odmah počelo slijevati niz strop i zidove. To je sto godina stara kuća, od blata zidana. Muž i ja smo je kupili kad smo se doselili iz Bosne. Ni prije nevremena nije bila bog zna kako sigurna, a sad je gotova. Srušit će se čim zapuše jači vjetar. Strop će upasti u kuću čim se osuši - govori Mara i plače.

Spava na mokrom krevetu

Sjedi bosonoga u dvorištu otkako su joj rekli da u kuću ne smije jer nije sigurna. Oko nje raširena odjeća, deke, jastuci, pokrivači...

Sve se suši na suncu. Noću otiđe spavati u stražnju sobu, koja je donekle čitava, i tu prespava.

- Tu spavam svaku noć. I tu noć kad je padala kiša spavala sam tu. Krevet i deke i sve su bili mokri, al' što ću. Nemam kamo. Struje nema već danima. Hranu mi donose ove žene koje pomažu starima u kući. Vodu mi daju susjedi - kaže Mara.

storyeditor/2024-07-08/PXL_080724_117266503.jpg

Jedva ustaje. Hoda sa štakama. Noge je izdaju već polako. Zato nije ni uspjela otići u Općinu prijaviti štetu, nego je mlada susjeda Anamarija Matanović iz Austrije objavila apel za pomoć baki Mari na Facebooku. Čim je vidio poruku, Ivica Jurkić iz Županje i sin Gabriel krenuli su kod bake Mare s nekoliko radnika. Ivica je krovopokrivač i njegovi majstori rade razne poslove. Za nekoliko sati skinuli su stari krov i razbijene crjepove s Marine kuće i stavili sve novo.

- Prednji dio kuće ne vrijedi sanirati. Urušit će se. Odlučili smo napraviti ovaj dio koji je još dobar i u kojemu ona ionako boravi. No ni to joj neće biti trajnije rješenje jer je cijela kuća baš dotrajala - kaže Gabriel.

Majstor Jurkić i njegovi dečki u Bošnjacima su već danima. Sanirali su krovove na puno kuća do sada. Sve dragovoljno i besplatno.

Bošnjaci: Građani u nevremenu ostali bez kuća | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

- Silno sam im zahvalna. Moj muž je davno umro. Djece nemam. Tu živim sama, s malom mirovinom. Imam brata u Bosni, zove me da dođem k njemu, ali ne želim. Što ću ja u Bosni. Neću ići ni u dom neki. Tu želim biti na svom, makar u jednoj sobici. Samo da je suho. Kome trebaju stari onemoćali ljudi... - opet se rasplakala baka Mara.

'Samo da mi krov poprave'

I dalje nema struje. Uključit će joj kad poprave krov. Ne radi joj ni hladnjak, nema ni TV, telefon isto ne radi. Nije se mogla nikome svom ni javiti i da je htjela.

- Pomažu mi dobri susjedi. Eto, sad kad stave novi krov, to je meni dosta - kaže Mara i neprestano se svima zahvaljuje.

Imala je sreću pa je majstor Jurkić vidio apel za pomoć i došao odmah popraviti krov. Na tu pomoć mnogi još čekaju i ne znaju do kada.

- U Općini su redovi ljudi koji čekaju da prijave štetu. Načelnik šalje po selu sve majstore koji im se jave da bi pomogli. Radi se baš punom parom, ali i dalje nedostaje krovopokrivača. Mislim da su crijep sad već skoro svi dobili jer on stalno pristiže. Sad nema dasaka i letvi pa i crijep stoji po dvorištima. Meni su došli vatrogasci iz Cerne i poskidali polupani crijep te stavili novi. Svaka im čast kako su to brzo napravili. Nažalost, sve u kući je pokisnulo, zidovi su mokri, namještaj je propao. Sad živim u dvorišnom dijelu kuće gdje imam jednu kuhinju i sobu. Tu crijep nije još zamijenjen jer nema letava. Nadam se da neće pasti kiša sljedećih dana jer će onda i tu sve biti mokro - kaže Ana Jemrić (82), koja također živi sama, ali su joj djeca iz Zagreba došli u pomoć odmah nakon nevremena.

Bošnjaci: Građani u nevremenu ostali bez kuća | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Struju je tek dobila, telefon još ne radi, a antenu za TV okačila je na drvo, da može barem nešto gledati. Obišli su je, kaže, ljudi iz Općine koji procjenjuju štetu, ali je i sama prijavila oštećenje krova, nakon čega je ubrzo dobila crijep.

Nedaleko od nje je kuća Kate Mišić. Ispred kuće u kanalu odbačeni krevet. Bio je sav mokar i propao kad su ga izbacili iz njene sobe, u kojoj je i sve drugo propalo. Drveni prozori porazbijani, parket uništen, stropovi puni rupa.

- Staklo s prozora padalo je po meni kad je bilo nevrijeme. To još u životu nisam doživjela - kaže Kata, koja sad također živi u dvorišnim prostorijama jer u prednjoj kući ne može, a i ne zna kad će uopće moći.

Dosad je 60 posto krovova u Bošnjacima sanirano. Još oko 20 posto kuća nema struju. U Općini procjenjuju da će ukupna šteta biti oko devet milijuna eura. Država je rekla da će podmiriti sve troškove.