Ministar financija Zdravko Marić održao je press konferenciju na kojoj je govorio o prešutnim prekoračenjenjima na računima.

“Od ukupno 2,6 milijuna tekućih računa u RH negdje oko 1,8 milijuna građana ima odobrena prekoračenja, a oko 65% je stvarno u oblicima prešutnog prekoračenja”, rekao je Marić i dodao da su podatke tražili i od HNB-a da bi utvrdili što je dovelo do tako velikog broja prešutnih prekoračenja.

“Temeljem podataka koje nam je HNB prezentirao i koje smo još zatražili, napravit ćemo analizu. Ako će biti potreba, po mnogočemu i idemo u tom smjeru, i zakonski ćemo regulirati određene stvari, odnosno doći će do izmjena i dopuna zakona, s jasnim fokusom na zaštitu potrošača”, poručio je ministar.

Dodao je da te izmjene neće dovesti do iznenadnog smanjivanja ili potpunog ukidanja tih prekoračenja.

Marić je otkrio da je “95% ukupnih prekoračenja upravo ta prešutna”.

“Od ukupnog iznosa, negdje oko 31.000 građana je u dopuštenom prekoračenju, a 840.000 građana je u prešutnom”, kazao je.

“Oba instituta su u našem zakonodavnom sustavu od 2010. godine. Kada i na koji način je došlo do značajnijeg porasta udjela i nominalnog iznosa ovih prešutnih prekoračenja, tek trebamo vidjeti. Za pretpostaviti je da to kreće od 2018. godine kada je odlukom uključena i naknada za tzv. vođenje tekućeg računa što poglavito kod građana koji imaju niža primanja znači relativno veći udio. Je li to bio glavni razlog, tek treba utvrditi, ali za pretpostaviti je da je to jedan od razloga zašto su banke krenule prema prešutnom prekoračenju”, pojasnio je Marić.