Marić hitno treba naći formulu za povećanje učiteljskih plaća

Ništa se ne zna, nema pomaka u odnosu na ponedjeljak. Sindikati ne odustaju od šest posto povišice, kao ni od štrajka zaposlenih u obrazovanju u četvrtak, ako im se ne ispune zahtjevi.

Reklo nam je tako više sugovornika koje smo jučer pitali o pregovorima Vlade i sindikata zaposlenih u obrazovanju. Neslužbeno se razgovara o tome da bi Vlada mogla ponuditi dva posto povećanja odmah, uz rebalans proračuna, te četiri posto u proračunu za sljedeću godinu.

Sindikati traže 6,11 posto povećanja koeficijenta složenosti poslova, što bi nastavnicima i učiteljima povećalo osnovicu plaće za oko 600 kuna bruto. Porast plaća za sve zaposlene u školstvu bio bi između 300 i 400 milijuna kuna, izvještava N1. Sve to, bez obzira na model kojim će im se povećati plaća (odmah šest posto ili 2+4 itd.), trebalo bi se vidjeti već na plaćama za rujan.

Može li i hoće li ministar financija taj, ali i trošak za plaće zaposlenih u zdravstvu te policajce, pokriti novcem od porezne reforme i odustajanjem od smanjivanja PDV-a - tek treba vidjeti. Ovisit će to i o političkoj odluci premijera, kojemu HNS ne želi popustiti oko jedinog projekta u kojemu ta stranka nešto može uvjetovati.

Uz to, za povećanje vrlo odlučno lobira i ministrica Blaženka Divjak. Ako danas ne dođe do dogovora, Sindikati će svojim članovima poslati upute i objaviti kako će se provoditi štrajk koji bi trebao trajati do ispunjenja sindikalnih zahtjeva.