Marić o veledrogerijama: Stari problem treba sustavno riješiti

Nema potrebe za najave o obustavama, građanima je dosta stresova proteklih mjeseci, istaknuo je Zdravko Marić, dodavši da Vlada čini sve što je u skladu s njezinim mogućnostima

<p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić</strong> rekao je u četvrtak kako je kašnjenje u plaćanjima veledrogerijama stari problem koji treba cjelovito i sustavno riješiti, te da o tome započinje razgovore, a ujedno je poručio da građane ne treba plašiti nestašicom lijekova, jer im je dosta stresova.</p><p>Na pitanje hoće li Vlada pomoći bolnicama u plaćanju dugova veledrogerijama i je li izgledna obustava isporuke lijekova, Marić je nakon Vladine sjednice uz najavu da će se o tome razgovarati, istaknuo da dugovi u zdravstvu, dugovi bolnica prema veledrogerijama i općenito problematika financijske održivosti zdravstva, nisu problemi od jučer, već traje dulji niz godina, čak i desetljeća.</p><p>- Uz dužno poštovanje prema zdravstvenom sustavu koji se i u ovoj epidemiji pokazao kao sjajan, financijska održivost nije u potpunosti osigurana, tako da ćemo o toj problematici uskoro razgovarati kolega (ministar zdravstva Vili) Beroš i ja, te drugi kolege. Nema potrebe za najave o obustavama, građanima je dosta stresova proteklih mjeseci - istaknuo je Marić, dodavši da Vlada čini sve što je u skladu s njezinim mogućnostima.</p><p>Podsjetio je da je Vlada u dva navrata provela "mini sanacije", u sklopu kojih je bez povećanja javnog duga "upumpavan" novac u zdravstveni sustav. To je, tvrdi, utjecalo na smanjivanje ukupnih obveza u zdravstvu, podmirivanje određenih dospjelih obveza i skraćivanje rokova plaćanja, jer su pojedine bolnice bile u rokovima plaćanja od preko 900 dana.</p><p>No, ocijenio je da to nije dovelo do trajnog rješenja, a dugovi su ponovno počeli rasti.</p><p>Potrebno je, kako je rekao, cjelovitije rješenje koje će značiti i financijsku održivost zdravstvenog sustava.</p><p>Na pitanje kada će bolnice početi plaćati račune redovno, Marić je kazao da će se to dogoditi kada se uspostavi održivi model.</p><p>Velike veledrogerijske tvrtke, njihovo komorsko udruženje i Hrvatska udruga poslodavaca u srijedu su upozorile da bi, zbog dugovanja bolnica većim od 4,2 milijarde kuna, moglo doći do obustave lijekova i potrošnog materijala bolnicama. </p><p>Na to je najprije upozorio predsjednik uprave Medike <strong>Jasminko Herceg</strong>, iznoseći podatke da dug bolnica prema 33 veledrogerije u Hrvatskoj iznosi 4,2 milijarde kuna, od čega za četiri najveće dug iznosi 4 milijarde kuna. Samo Medika potražuje 1,4 milijardu kuna od čega je dospjelo 1,1 milijardu kuna, kazao je Herceg za Hinu.</p><p>Istaknuo je kako je takvo stanje neodrživo, da je nestašica nekih lijekova već prisutna te da prijeti i obustava isporuka bolnicama jer se s tim ne može nositi nijedna kompanija, dok Vlada uporno ignorira problem.</p><p>Rješenje Herceg vidi u injekciji Vlade od milijardu do dvije milijarde kuna čime bi se, tvrdi, problem riješio za jedan kvartal odnosno do kraja godine.</p><p>Iz Hrvatske gospodarske komore (HGK) su također upozorili na dug bolnica prema 40 veledrogerija - članica Udruženja pri HGK-u, u iznosu od 4,1 milijarde kuna, poručujući da hitno treba uplatiti minimalno milijardu kuna kako ne bi došlo do nestašice lijekova. </p><p>Samo u odnosu na prošli mjesec dug je povećan za više od 200 milijuna kuna, naveli su iz HGK. </p><p>Predsjednik Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK <strong>Tomislav Kulić</strong> također je upozorio da zbog nagomilanih dugova zdravstva, veledrogerije već sada otežano podmiruju svoje obaveze prema dobavljačima te da se ubrzo mogu očekivati problemi i prekidi u opskrbi lijekovima i medicinskim proizvodima.</p><p>HUP-ova Koordinacija veledrogerija u srijedu je upozorila da dugovanja hrvatskih bolnica veledrogerijama premašuju 4,2 milijarde kuna, što prijeti kolapsom sustava. </p><p>Poslodavci kažu da veledrogerije okupljene u HUP-ovoj Koordinaciji veledrogerija već dvije godine apeliraju prema Vladi te ministarstvima financija i zdravstva "da se pronađe sustavno rješenje problema dugovanja hrvatskih bolnica koja sada već premašuje iznos od 4,2 milijarde kuna te u posljednjih godinu dana jasno ukazuje na opasnost od kolapsa".</p>