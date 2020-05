Marić: Zdravstvo nije održivo, svi Hrvati zaslužuju veće plaće

Zdravstveni sustav je važan, ali financijski još uvijek nije održiv, rekao je jutros ministar financija Zdravko Marić u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska.



Potvrdio je ministar financija važnost zdravstvenog sustava što pokazuju rezultati hrvatske borbe s pandemijom, no financijska održivost i dalje je problem:

- Moramo učiniti sve po izlasku iz ove krize da se napravi ono što je potrebno - nema jedne jednokratne mjere, nema jednog čarobnog štapića koji će to sve okrenuti, ali sustav temeljito usmjeriti i reformirati da postane i financijski održiv - rekao je Marić.

Marić danas u Saboru predstavlja rebalans proračuna. U rebalans su uložili veliki napor kako bi za sva povećanja nalazili uštede u ostalim stavkama kako ukupni rashodi ne bi išli iznad prvotno previđenih:

- To je jasan signal i domaćoj i međunarodnoj financijskoj i inoj zajednici, ali i građanima, da se vrlo odgovorno odnosimo prema novcu poreznih obveznika.

'Svi zaslužuju veće plaće'

Ovakav šok svakako će se negativno odraziti na gospodarske aktivnosti, procjenjuje se pad BDP-a od 9,4 posto, ali on očekuje povratak na oporavak. Ipak, to će ovisiti i o našim i o globalnim čimbenicima, a pričao je i o poreznim prihodima koji su u travnju pali za oko 40 posto. Nekim poduzetnicima neke će obveze biti trajno otpisane:

- Što se tiče poreznih oblika dohodak, dobit i doprinosi, za one poduzetnike koji imaju godišnji promet ili prihod do 7,5 milijuna kuna, a njih je 93 posto, ako im je pad prihoda u odnosu na isto razdoblje lani preko 50 posto, obveze za ova tri mjeseca bit će trajno otpisane. Kod velikih poduzetnika to će pak biti napravljeno razmjerno padu prihoda - objasnio je Marić i na kraju rekao kako u Hrvatskoj svi zaslužujju veće plaće, ali u skladu s mogućnostima:

- Trebamo svi učiniti što je u našoj moći da te plaće idu pravim smjerom, dakle, uzlaznim trendom, ali isto tako da prate rast produktivnosti, zato kažem uvijek u skladu s mogućnostima, rekao je Marić.

Tema: Hrvatska