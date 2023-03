Marica i Mijat na Eurosong idu autostopom: 'Tako smo i prije 50 godina na koncert Beatlesa'

Jedinstveni par, rodom iz Slavonskog Broda s adresom na otoku Viru, dvaput je bio na koncertu Beatlesa, putovao avionom kad i Rolling Stonesi, bio u Praškom proljeću, rušio Berlinski zid i autostopom prešao Europu. Marica (74) i Mijat (77) Barišić Ružić u jeku su priprema za nezaboravno putovanje. Bračnom paru je velika želja doći do Liverpoola, gdje će biti održana Eurovizija, i upoznati Let3. Iako su pregazili sedamdesetu još uvijek imaju volje putovati ovim najjeftinijim načinom, javlja Novi List.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Kad je Let 3 najavio da će na Eurosong putovati traktorom, odlučili smo stopirati i traktor jer smo do sada sva vozila stopirali osim traktora i aviona. Pozitivno razmišljamo i znamo da ćemo uspjeti otići u Liverpool, jer mi smo još mladi, tek su nam 74 i 77 godina i puni smo ludih ideja kao i Let 3 - kazala je Marica.

Osebujni dvojac svoje avanture stopiranjem započeo je u studentskim danima. Vozili su se u stotinjak auta i kamiona, a prešli su na desetke tisuća kilometara.

- Na put smo krenuli 5. srpnja 1969. u 15 sati. Stopom smo stigli do Zagreba te u Namu otišli kupiti francuski i engleski rječnik te filmsku kameru. U Ljubljanu smo stigli već po mraku pa smo prespavali na drvenoj klupi ispred jedne kuće. Sutradan smo već bili kod Mišine mame, koju nije brinuo autostop, nego činjenica što svijetom namjeravamo putovati nevjenčani - prepričali su umirovljeni nastavnici putovanje svog života.

Foto: Privatni arhiv

Kako kažu, na putovanju su naučili biti strpljivi i snalažljivi. Ponekad su bili jako umorni, ponekad i gladni, bolesni, ali su jedno drugome u svemu nesebično pomagali. .

- U Londonu smo spavali u Hyde Parku, a u Nizozemskoj u stogu sijena, tako da nam ništa nije problem i ne tražimo veliki luksuz - naglasila je Marica.

Par ponosno priča o svojim avanturama, a sad su spremni i za novu. Putovanje do Liverpoola gdje su nekad slušali Beatlese, a sad žele čuti popularnu pjesmu 'MamaŠČ' i upoznati Let3.

