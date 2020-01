'Mariću, male tvrtke propadaju, mijenjaj zakon o doprinosima!'

Kao što smo i upozoravali u trenutku najave obveznog plaćanja doprinosa za direktore i članove uprava, a bez obzira na veličinu i financijske mogućnosti kompanija, prema našim anketama, dolazi do masovnog zatvaranja trgovačkih društava mikropoduzetnika. Radi se o stotinama tvrtki koja su se zatvorile u 2019. godini, a njihovi vlasnici više neće biti neto uplatitelji u proračun. Također će izostat i efekt generiranja stotina radnih mjesta koje bi te tvrtke, potencijalno, otvorile. Na žalost, zatvaranja će se nastaviti i u ovoj godini kad porezne uprave dostave razliku doprinosa koje su dužni platiti i onih već uplaćenih, što će fizičke osobe, direktore, članove uprava mikropoduzeća i likvidatore dovesti u nove financijske i egzistencijalne probleme, stoji u pismu koje suuputile ministru financija- Smatramo da je Zakon o doprinosima, na snazi od 1.1.2019. godine, u suprotnosti sa važećim ciljevima i strategijama za razvoj poduzetništva Europske unije, ali i same Hrvatske, i da se izrazito nepovoljno odrazio na poduzetnike početnike, dugoročno na generiranje novih poduzetničkih pothvata, te uplate u proračun. Naime, Europsko gospodarstvo počiva na malom poduzetništvu, 99% kompanija u EU su mikro, mala i srednja poduzeća, te kreiraju dva od tri radna mjesta. Stoga je EU donijela niz zakona, i drugih akata kojima se želi potaknuti ulazak što većeg broja građana u svijet poduzetništva. Prosječno 37% građana EU se želi baviti poduzetništvom, dok je hrvatski prosjek tek – 25%, i ovim Zakonom je bitno ugrožen.Vi, također, znate da i hrvatsko gospodarstvo počiva na malom poduzetništvu. Broj mikro i malih poduzetnika je 129.259, što je 98,6% poduzeća u Hrvatskoj. Zapošljavaju 494.211 osoba, ili 52,6% zaposlenih u poduzećima. Ostvaruju 274,9 mlrd.kn prihoda (36,6%), te dobit od 8,6 mlrd.kn (30,6%) - navode u zahtjevu i predlažu sljedeće korake.

Zbog svega navedenog apeliramo na Vas da uvažite posljedice mjere koju ste donijeli te da izmijenite važeći Zakon o doprinosima, na način da:

direktori početnici do 3 godine od početka poslovanja, direktori roditelji djece koja su mlađa od školske dobi ili su u sustavu redovnog školovanja, a odluče raditi na manje od punog radnog vremena te direktori/likvidatori društva čiji je mjesečni prihod manji od 15.000,00 kuna, gledano na godišnjoj razini poslovanja temeljem službenih godišnjih izvještaja, budu uključeni u izuzeća u članku 187. C stavak 2 Zakona o doprinosima.



- Tražimo da svi gore navedeni budu izuzeti od obračuna razlike doprinosa, retroaktivno, od 1.1.2019., kako bismo izbjegli njihovo zatvaranje u 2020. zbog nemogućnosti plaćanja istih. Tražimo, također, da se sva nova pravila i novi propisi, koje vlada donosi, ne primjenjuju ne sve poduzetnike jednako, ignorirajući njihovu veličinu, financijske i organizacijske kapacitete, te da se neizostavno primjenjuje “Think Small First” princip.

Tražimo i da zaštitite poduzetnike početnike, bez obzira na njihov organizacijski oblik (d.o.o., j.d.o.o., obrt i sl.) te im olakšate dosezanje veličine u kojoj će biti kreatori novih radnih mjesta, te neto uplatitelji u proračun. To se može postići samo ukidanjem administrativnih i drugih prepreka, te donošenje kvalitetnih i usuglašenih propisa umjesto dosadašnjih ad hoc propisa kojima se dugoročno onemogućava njihovo poslovanje.

Često nas podsjećate što ste sve napravili za poduzetništvo, ali ovakve mjere, na žalost, ne olakšavaju poslovanje poduzetnicima početnicima. Zakon o doprinosima, u ovom obliku kako je usvojen, mnogim početnicima znači kraj njihovog poduzetništva.Računamo na Vaše razumijevanje dugoročnih interesa hrvatskog i EU gospodarstva, kroz poticanje građana na ulazak u svijet poduzetništva, povećanje zaposlenosti, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti.Vjerujemo da su naši argumenti dovoljno uvjerljivi te da ćete uvažiti naš zahtjev za izmjenom važećeg Zakona o doprinosima - zaključili su u zahtjevu.