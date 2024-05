Marija Selak Raspudić tvrdi: Bilo je očekivano da će DP ići s HDZ-om. Pratite trag novca...

Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić bila je gošća HRT-ove emisije Nedjeljom u 2. Govorila je i o pregovorima HDZ-a i Domovinskog pokreta. Rekla je kako je to bilo očekivano i još prije kampanje.

- Tko god nije jasno i glasno rekao da neće s HDZ-om, a i tu su se neki predomislili, bilo je jasno od početka da će gotovo sigurno, ako bude mogao, ići s HDZ-om - kaže Selak Raspudić.

Međutim, rekla je da se "do zadnjeg svatko može predomisliti" te da "treba vjerovati u mogućnost predomišljanja, bez obzira što će nas stvarnost vjerojatno iznevjeriti".

Upitana o inzistiranju DP-a da u koaliciji ne bude SDSS, Selak Raspudić rekla je kako se radi o dimnoj zavjesi koja služi za skretanje pažnje, a da je u temelju, kako ju je nazvala, trgovačke koalicije, ako do nje dođe - rasprodaja, odnosno dogovor oko javnih poduzeća, upravnih i nadzornih odbora ili nekih ministarstava koji su povezani s energetikom i svime onime što može biti profitabilno.

- Ja bih ovdje uvijek slijedila trag novca, a ovo sve više služi da bi se skrenula pažnja s toga gdje će ići taj trag - rekla je Selak Raspudić. Selak Raspudić rekla je i kako antikorupcijska politika nije dovoljna za svrgavanje HDZ-a s vlasti.

Razilaženje s Mostom

Komentirala je i razilaženje s Mostom, zajedno sa suprugom Ninom Raspudićem, do čega je došlo nakon što joj je bilo ponuđeno da nosi njihovu listu za Europski parlament na kojoj bi bio i Marin Miletić, koji se ranije javno ogradio od nje zbog njezine izjave o pobačaju.

Rekla je da nije u pitanju razlika u stajalištima te kako vjeruje da ljudi koji nemaju identična stajališta u svim pitanjima mogu politički supostojati dok god se uvažavaju - međutim, dodala je, mora biti prisutan neki oblik javne i privatne lojalnosti.

"I tu sam smatrala da je došlo do narušavanja tog principa i doista se ne bih osjećala autentično da sam stala na čelo liste koju dijelim s kolegom koji se od mene javno ogradio. I mislim da to ne bi bilo fer", rekla je Selak Raspudić.

Rekla je i kako se ne bi dobro osjećala s odlukom o odlasku iz Hrvatske u Europski parlament dok je HDZ treći mandat zaredom na vlasti.

O zabrani pobačaja: "Ne mislim da je to rješenje"

"Ako mene netko pita kao zakonodavca, a to jesam u hrvatskom saboru, bih li pobačaj zabranila - jednostavno ne mislim da je to rješenje. Jesam li ja zbog toga sretna? Naravno da nisam. I nadam se da ćemo dugoročno doseći taj stupanj svijesti da ćemo uz sve one mogućnosti koje imamo na raspolaganju doći do toga da će nam pobačaj postati nezamisliv. Ali što se tiče samog zakona, da, ne mislim da bi to bilo rješenje", rekla je Selak Raspudić.