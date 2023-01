Marijana Petir o 700.0000 € ušteđevine: 'Sve sam pošteno zaradila. Porezna ima sve'

Nezavisna saborska zastupnica Marijana Petir gostovala je u emisiji Nedjeljom u 2, a jedna od tema o kojima je razgovarala s voditeljem Aleksandrom Stankovićem bila je i njena ušteđevina. Stanković je konstatirao da ima 800.000 eura ušteđevine, na što je ona kimanjem glave dala do znanja da nema toliko. Onda se Stanković ispravio i rekao da ima 700.000 eura.

- Ono što vas želim pitati, ako je inflacija, ako je to na ušteđevini, ako je inflacija 13 posto, vi ste izgubili do 80.000 eura držeći novac na banci. Je li to točno? - upitao je Stanković Petir.

- To je moja privatna stvar. Kad ću trebati ekonomske ili investicijske savjete, bilo koje, onda ću tražiti one koji su stručni. S novcem kojeg zaradim, ja upravljam kako želim - odgovorila mu je Petir.

- Ja sam svoju imovinsku karticu i novu dostavila, ja to redovito dostavljam Povjerenstvu za sukob interesa, svi su podaci transparentni, kad će oni objaviti nove kartice, pretpostavljam da su zatrpani jer je rok 31.1., ali moja kartica je dostavljena - dodala je Petir.

- Izbor je pojedinca gdje će i kako držati novac. Sve što imam sam pošteno zaradila, sve je transparentno. Sve podatke ima Porezna uprava - poručila je Petir.

Prema aktualnoj imovinskoj kartici, ovoj iz 2020. godine, Marijana Petir ima 335.000 eura i 130.000 kuna ušteđevine.

Marijana Petir kao zastupnica mjesečno prima 18.301 kunu neto iznosa. Također, pod ostalim prihodima u imovinskoj kartici navodi se 1500 kuna mjesečno. Također, 2020. godine u imovinskoj kartici navela je da je nositelj potraživanja od 196.500 kuna.

Marijana Petir bila je zastupnica i u EU parlamentu od 2013. do 2019. godine. Plaća u EU parlamentu iznosi oko 6000 eura, a uz razne dodatke mjesečni iznos može biti i znatno viši.

Najčitaniji članci