Zašto je Banožić imao poseban tretman kod policije? Bivši inspektori: 'To je nakaradno'

Takvo postupanje policije nije uobičajeno i apsolutno je nakaradno. Gospodina Banožića u ovom slučaju trebalo je tretirati kao i svakog drugog sudionika u prometu, sukladno postojećim zakonima i propisima. Da je bila riječ o nekom drugome, njega bi ispitali, uz dozvolu liječnika, još u bolnici čim su se stekli uvjeti da može komunicirati, rekao nam je bivši policijski inspektor komentirajući način ispitivanja Marija Banožića u policiji.

Kako su objavili Telegram i Jutarnji list, bivšeg ministra obrane Marija Banožića, koji je 11. studenog sudjelovao u prometnoj nesreći u kojoj je poginuo Goran Šarić (40) iz Privlake, u srijedu su ispitali u PU vukovarsko-srijemskoj, pri čemu su pazili da mu nitko ne prilazi, da ga ne uznemiravaju... Jutarnji je objavio i kako su navodno čak i na lift napisali da je u kvaru kako ga netko ne bi koristio prije nego što on dođe, odnosno da bi odmah, bez zadržavanja u predvorju, mogao otići u sobu za ispitivanje na 3. katu. Neki su policajci, naveo je Telegram, negodovali što za odlazak na više katove moraju koristiti stubište. Slično je bilo i kad je Banožić došao na kat u kojem je policijska soba s kamerama u kojoj je dao iskaz. Službenicima na tom katu rekli su da na neko vrijeme ne napuštaju urede. "Željelo se na svaki način osigurati da Banožića vidi što manji broj ljudi, ali i sačuvati ga od mogućih neugodnosti", kaže Telegramov izvor.

Banožić bio na kućnom liječenju

Banožića su 24. studenog, 13 dana nakon nesreće, iz KBC-a Osijek otpustili na kućno liječenje, i to bez ikakva znanja policije i Državnog odvjetništva, koje provodi izvide. Državno odvjetništvo do danas nije odgovorilo jesu li točne informacije, koje je objavilo više medija, da mu je neposredno nakon prometne nesreće i dolaska u bolnicu utvrđena količina od 0,21 promil alkohola u krvi. DORH je, podsjetimo, samo priopćio kako "u trenutku prometne nesreće nije utvrđena prisutnost alkohola ili prisutnosti droga, psihotropnih tvari i lijekova koji utječu na psihofizičke sposobnosti osumnjičenika".

Iz ŽDO-a nisu nam odgovorili niti je li istina da su dan nakon prometne nesreće obitelji Marija Banožića vratili mobitel koji je imao u trenutku prometne nesreće. Procedura u ovakvim slučajevima nalaže da policija, među ostalim, uz osobne stvari, poput torbica, uz potvrdu o oduzimanju predmeta, oduzima uvijek i mobitel osumnjičene osobe kako bi se napravila pretraga i raščistilo je li, možda, korištenje mobitela u vožnji otegotna okolnost u nesreći. Za tužiteljstvo je važno ispitati i jedinog svjedoka nesreće, vozača kamiona srbijanskih oznaka koji je bio na proputovanju i koji je svjedočio Banožićevu pretjecanju, a s obzirom na to da njega nisu ispitali na dokaznom ročištu na dan nesreće nego su ga pustili. Jesu li to u međuvremenu učinili, nisu nam odgovorili. Osim što je pustila svjedoka bez fiksiranja njegova iskaza kod državnog odvjetnika, policiji su trebala dva sata da zatvori dionicu ceste na kojoj se dogodila prometna te da o nesreći izvijesti dežurnu zamjenicu državnog odvjetnika kako bi vodila očevid.

Sumnja na pogodovanje

To što ne daju jasne odgovore na sva ta pitanja i što postupaju prema Banožiću mimo uobičajene procedure u sličnim slučajevima otvara sumnju da mu u najmanju ruku pogoduju. Istražitelji bi trebali biti jasni i transparentni, pogotovo kad se u obzir uzme policijsko postupanje prema županu vukovarsko-srijemskom Damiru Dekaniću. Podsjećamo, nakon što se pijan slupao u službenom autu, Dekaniću je, tvrdi Uskok, više policajaca pomagalo da se pokuša izvući od odgovornosti. Zato bi policija u svom postupanju u slučaju prometne nesreće Marija Banožića trebala još više voditi računa o tome da svaki potez radi prema pravilima službe i da se njihovim postupanjem ne otvaraju razne sumnje i nagađanja.

Banožićeva obrana, kako Telegram neslužbeno doznaje, temeljit će se na tvrdnjama da je vozač kombija, na koji je, pretječući tegljač srpskih registracijskih oznaka naletio bivši ministar, vozio bez upaljenih svjetala, i to brzinom većom od dopuštene. Telegram navodi i kako se u Vinkovcima danima govori o mogućim razlozima zbog kojih policija još ne izlazi s nalazima krvi oba sudionika prometne nesreće. Službeno, informaciju o tome ni na koji način nije moguće dobiti, no priča se da će Banožićeva obrana pokušati dobiti podatke o rezultatima nalaza krvi stradalog vozača. Ako je, kako se priča, u krvi poginulog vozača kombija pronađena prisutnost alkohola, obrana bi to iskoristila kao podatak koji bi joj išao u prilog.