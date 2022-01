Ministar obrane Mario Banožić komentirao je optužbe zviždačice iz Državnih nekretnina Maje Đerek koja tvrdi da je u vrijeme dok je bio ministar državne imovine, Banožić od nje tražio da pogoduje. Dodao je i kako nakon što su po procedurama bili zapečaćeni lokali obitelji Rodić jer nisu plaćali zakupninu, tražio da se oni otpečate, javlja N1.

- Maja Đerek uopće nije zviždačica, ona je zviždaljka interesnih skupina i to ću ponoviti svugdje. Ja sam tu gospođu vidio jednom u životu, to je bilo na jednom sastanku. Do tog sastanka pravila se nevješta, kao da ne zna ništa, iako sam dobio jasnu uputu da je ona zapečatila prostor obitelji koju ja uopće ne poznajem, nisam nikad imao s njima apsolutno nikakav kontakt niti sam se susretao niti išta znam o njihovom poslovanju. Znao sam da je zapečaćen prostor gdje je DORH u ime RH vodio parnicu, da je parnica bila višemilijunska i da bilo kakava aktivnost po tom prostoru se ne može voditi bez DORH-a.

Pitao sam jasna pitanja temeljem čega je to učinila i zna li da posljedica može biti da Hrvatska izgubi višemilijunski iznos. Ona je pečaćenjem ometala posjed. Dok RH u tom trenu sigurno dobiva presudu koja je trebala biti u budućnosti pravomoćna temeljem koje bi se oni morali iseliti, platiti milijune štete RH, na što je ona rekla da je na vlastitu odgovornost zapečatila. Ja sam naglasio da ne tražim da otpečati. Za mene je ta priča završena, Postoji Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Nisam pogodovao. Ako je bila u Uskoku, ja želi da se ovo razjasni. Zašto me klevetala na ovakav način, najbolje može ona sama objasniti. Osjetili ste u medijskom prostor da je ovo na mene nekoliko posljednjih mjeseci ozbiljan napad. U Ministarstvu sam dotakao brojne teme koje godinama nisu bile dirane. Ja sam siguran da ćemo nakon određenih procesa u Ministarstvu biti svjesni da postoje interesne skupine - kazao je Banožić.

Istaknuo je da ne može biti precizniji jer se radi o državnim tajnama te opet komentirao Đerek.

- Odjednom nakon godinu i pol dana postaje osoba koja tjera pravdu. Za Maju Đerek nisam ni znao da je dobila otkaz. Znam da su se često žalili na nju i ljudi koji su radili s njom i klijenti. Ali Državne nekretnine su zasebna tvrtka, ona je imala svoju nadređenu osobu s kojom je to trebala rješavati, ne s ministrom. Nikad od mene nije dobila nijednu uputu što da čini, nisam tu ženu ni vidio nikada - rekao je Banožić.

Odgovorio je i na upit sumnja li na nekoga konkretno od koga bi išli napadi.

-Vi znate s kim sam ja u sukobu - rekao je te dodao: “Ja mogu samo zaključivati. Neka institucije odrade svoj posao Ja nisam uzeo ništa, kada je vezano za stan - zaključio je.