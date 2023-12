Mario Radić (DP): Mostovci su surađivali s ljudima koji su ukrali milijardu kuna!

Zastupnik Domovinskog pokreta Mario Radić gostovao je u N1 Dnevniku i komentirao smjenu ministra gospodarstva Davora Filipovića, kao i optužbe da se njegova stranka sad osvećuje za smjenu Frane Barbarića.

U izjavama za medije Radić je upozorio kako je DP i prije tražio smjenu Filipovića, Barbarića, ali i Plenkovića, a poručio je ove srijede i da se Sabor može ''već danas raspustiti'', što se njih tiče.

- Lovrinčević je protiv mene ružno govorio u puno, puno intervjua, ja nisam nikada ništa rekao, meni je žao što je tako bilo, ne likujem, ali ima ona stara narodna: ‘‘Daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti kakav je!‘‘. U ovom slučaju se isto tako dogodilo i krivo mi je i žao mi je, nemam što drugog reći.

Naglasio je i da će on osobno sam u zatvor ako netko dokaže njegovu poveznicu s PPD-om.

- U mojem gostovanju od prije šest mjeseci rekao sam vam i ponavljam isto sada: - godinu i dva mjeseca čekam dozvolu za priključak gotove solarne elektrane. Pa je l‘ vi možete zamisliti taj paralelni svemir u kojem neki čovjek iz HEP-a čeka godinu i dva mjeseca? Nisam dobio kune poticaja tu, napravio sam to svojim sredstvima i rade me, bit ću malo prost, budalom. Baš me rade dripcem godinu i dva mjeseca. Tko se tu sve osvećivao? Je li to gospodin koji je danas tema, ili je gospodin Barbarić ili netko treći ne znam, ali na taj način poveznicu pravit to je nemoguća misija - pita se.

Okrenuo se još jednom prema Mostu i porukama koje su izašle u javnost.

- Gospoda iz Mosta o tom govore na osuđujući način, pa gospoda iz Mosta je sudjelovala u ovoj cijeloj aferi. Pogledao sam te neke korespondencije koje kruže u prostoru, oni su jedno tijelo - jedna duša! Grmoja, Troskot, Jurica Lovrinčević, novinar Vlahović ali tu ima još zanimljivih imena.... Spominjao se u toj korespondenciji i Goran Husić, i gospodin Škugor... Mene jako zanima kako jedna oporbena stranka može dobiti samo da bi napadala drugo oporbenu stranku, surađivati s ljudima koji su uzeli milijardu kuna iz INA-e, oteli i oni su sad izvori koji su pravovaljani. To je meni nenormalno. Jedan dio je sigurno znao. Kad je postavljen gospodin Filipović i Lovrinčević s njim, jedan dio njihove postavke je bio da napadaju osobno mene, a samim tim i Domovinski pokret jer su razmišljali na način da ako mene predstave lopovom, kriminalcem i propalicom, onemogućiti i srušiti Domovinski pokret. To je sigurno bilo početno i sigurno su znali za barem dio ove korespondencije.

- Gospođa koja je glasnogovornica Vlade sjedi kraj Grmoje šest sati, dodaju si vodu i papire. Hajmo se sad vratiti u kontekst cijele priče. Kako može glasnogovornica Ministarstva, koja je osoba od povjerenja od Lovrinčevića i Filipovića, šest sati sjediti s Grmojom, dodavat papire i pričati? Ja sam odmah na to upozorio, meni je to odmah bio dokaz da tu svi rade zajedno. A što se tiče Filipović i Barbarića, sve što sam rekao tad reći ću ponovo: - Obojica su morala otići! Jeli Filipović donio uredbu? Donio je uredbu? Je l‘ ovaj provodio uredbu? Kako možete napraviti paralelni svijet da onaj tko donese uredbu nije kriv, a onaj tko provodi je kriv. Meni to zdrav mozak ne dozvoljava.‘