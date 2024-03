Marko je svojim rukama u zadnji tren zaustavio jureći vlak

Ovu nagradu posvećujem svim građanima Dugog Sela. Oni su ti koji su moji čin prepoznali kao junaštvo te me prijavili. To je njihov kolodvor i nastavit ću pomagati i raditi u njemu.

Rekao nam je to, sada već najpoznatiji prometnik Hrvatskih željeznica, Marko Lončarević, koji je 28. studenog 2023. na samom kolodvoru Dugo Selo u trku zaustavio teretni vlak. Zadnji vagon kompozicije ispao je s pruge te doslovno preorao pragove, uništio drugi peron, a prijetila je i puno veća katastrofa koja je mogla rezultirati rušenjem električne infrastrukture i blokadom velike većine željezničkog prometa u zemlji. Oko 300 metara pruge je ostalo neupotrebljivo. Bilo je to oko 23.20 sati, no kako nam priča Marko, cijela smjena je počela burno.

- Noću i inače imamo puno posla. Danju zbog remonta teretni vlakovi ne idu kroz Križevce, pa od 16 sati pa sve do 7 ujutro počnu svi nadirati. U periodu kad se to sve odvilo baš smo imali špicu. Šest putničkih i teretnih vlakova bilo je ili u dolasku ili su već bili na kolodvoru, mijenjalo se osoblje i stvorila se gužva. Kad je zadnji vagon ispao na ulazu u kolodvor kod skretnice, to se nije odmah čulo od ostale buke - ispričao je Marko.

Vidio iskrenje zadnjih kotača

On je u to vrijeme stajao vani i doslovno u mraku pregledavao svaki dio kompozicije koja je prolazila propisanom brzinom od 20 km/h. Do njega je došao kolega i rekao mu kako postoji nekakav problem na kolosijeku. Zbog toga je još pozornije pratio garnituru kad je spazio iskrenje zadnjih kotača vagona. Rekao je skretničaru "pa nije valjda iskočio"...

- Iako je bilo mračno, na 40 metara od sebe vidio sam kako kotač skače. Nije bilo vremena za isključiti napon i samo sam rekao kolegi 'idem ga zašpricat'. To u žargonu znači ispustiti zrak iz glavnog zračnog voda kako bi zakočio cijeli vlak. Zatrčao sam se odmah. Bilo je sad ili nikad - prisjeća se Marko.

Molio se da se ne prevrne

Dodao je kako je pogodio stepenicu, potražio u mraku ručicu i potegnuo je. No tu nije bio kraj. Vlak je počeo naglo stajati, no vagon je doslovno zaderao u peron. U tim trenucima se samo nadao da se grdosija od 70 tona neće prevrnuti.

- Kad je stao, skočio sam s njega, gledao u to i primio se za glavu. Nazvao sam šefa, dispečere, a oni dalje kontrolore. Kolega i ja smo nastavili raditi cijelu noć u tom kaosu. Kolosijeci od 2 do 4 su bili odsječeni, radili su samo 5, 6 i 7 s tim da je samo petica bila slobodna za putnike. Prigradski vlak ostao nam je blokiran - prisjeća se prometnik.

Inače, iako je završio školu za prometnika, za ovakav manevar možda ne bi ni znao da gotovo 10 godina nije radio kao manevrist na Ranžirnom kolodvoru u Novom Zagrebu. Ondje je naučio sve o spajanju vagona, kočenju, kao i gdje se što nalazi. Sam kolodvor Dugo Selo nema raspoređenih manevrista, već oni dolaze po potrebi.

- To je prljav i opasan posao. Vi ste cijelo vrijeme među vagonima. Ljudi se boje priči vlaku, kamoli da budu ispod njega - kaže Marko.

Svi su mu čestitali

Radnici su tijekom jutra dizalicom vratili vagon na kolosijek, dok je ostatak vlaka otišao još tijekom noći. Kad je završio smjenu, vozio se autobusom do svoje kuće. Prije nego je otišao spavati rekao je ženi kako se naradio, skočio na vagon i zakočio vlak.

- Pokazao sam joj i fotografije na što mi je rekla 'nekako si ga slabo zakočio' - smije se prometnik. Zaspao je, kaže, kao beba. Probudila ga je supruga jer mu mobitel nije prestajao zvoniti. Nakon objave Sindikata prometnika vlakova Hrvatske priča o herojskom činu je eksplodirala. Bio je najtraženiji u državi, svi su htjeli prokomentirati i čestitati, od direktora, kolega, prijatelja do novinara i građana.

- Oni su se svi čudili kako sam skočio. Meni to nije bilo čudno, već samo dio posla pa nisam na to posebno gledao. Znao sam što treba napraviti - skroman je Marko.

