Markotić: Ako nemate prijeku potrebu, ne idite u BiH i Srbiju!

Među turistima trenutno nema oboljelih, a o novozaraženima u Hrvatskoj, Markotić je objasnila kako su to većinom ljudi koji su bili u BiH i Srbiji, jedan u Sloveniji

<p><strong>Alemka Markotić</strong>, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' komentirala je porast broja novooboljelih od korona virusa u Hrvatskoj te poručila da je 'bolje da se ne ide u BiH i Srbiju, tko nema prijeku potrebu', javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a519046/Alemka-Markotic-o-koronavirusu.html?fbclid=IwAR10ecaC7rdl89itJw9s-tCN3T3JwUiOwzxwMi8lHUtbfo2VX_CKQI1PYvA" target="_blank">N1</a>.</p><p>- Kolege epidemiolozi su mi rekli da većinu kontakata imaju, to je dinamičan proces, nekad se ljudi drugi i treći dan sjete da su imali još neke kontakte. U klinici Fran Mihaljević trenutno se nalazi četvero oboljelih, jedan bračni par i još dva bolesnika, blaže do srednje teških simptoma - kazala je Markotić i napomenula da je kod njih bolest u početku i da treba biti oprezan i vidjeti kako će se razvijati. </p><p>- U prvom redu liječe ih simptomatskom terapijom, a s kortikosteroidima treba biti oprezan pri infektivnim bolestima - dodaje Markotić.</p><p>Kako kaže, među turistima trenutno nema oboljelih, a o novozaraženima u Hrvatskoj je objasnila kako su to većinom ljudi koji su bili u BiH i Srbiji, jedan u Sloveniji.</p><p>- Većinom su bili na sastancima po prirodi posla. Bilo bi dobro, s obzirom na to da su u BiH i Srbiji žarišta, da nitko tko nema prijeku potrebu ne ide na ta područja - poručila je Markotić.</p><p>S obzirom da trenutno 2.500 tisuće ljudi iz BiH boravi u Hrvatskoj, Markotić naglašava da se svi moramo odgovorno ponašati te ako smo bili u kontaktu ili razvijemo simptome, treba se potruditi i provjeriti jesmo li zaraženi.</p><p>- Ako se epidemiološka situacija bude pogoršavala i ako se ne budemo pridržavali jednostavnih mjera, postepeno ćemo morati pooštravati mjere, nadam se da nismo zaboravili lekciju. Svi želimo turizam, ako se budemo ponašali odgovorno, imat ćemo ga. Stranci smatraju Hrvatsku sigurnom, no malo se se bili zabrinuli zbog ponašanja dijela ljudi koji su se previše opustili. Svi se ponekad opustimo, teško je na dulje vrijeme pridržavati se nečega u čemu niste cijeli život, no onda će virus regulirati nešto što sami nismo - kazala je.</p><p>Na kraju je dala poruku za sve one koji tvrde da se zdravstvo poigrava brojkama u korist političkih opcija i izbora:</p><p>- To je iz neke stand up komedije? Zdravstveni radnici su među najodgovornijim dijelovima društva, nikada ne bi profesiju i zdravlje stavili na kocku zbog dnevno - poručila je.</p>