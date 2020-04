Markotić: Nisam se još uvijek testirala, prvo idu oni hitniji

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić gostovala je u RTL-u Danas.

Na pitanje koliko je opasna činjenica da se i u Hrvatskoj, kao i u drugim zemljama, dogodio proboj korona virusa u zdravstveni sustav i staračke domove, Markotić je kazala da sve te situacije "sigurno nisu bezopasne".

- To se događalo i u drugim sustavima. Događalo se i događa se, osim dosad u staračkim domovima, u zdravstvu je bilo nekoliko takvih proboja. Bilo ih je važno čim prije identificirati i pokušati zaustaviti - što smo dosad uspijevali. Što se tiče staračkih domova tu smo se jako dobro i dugo držali. Ovo sigurno nije situacija s kojom je netko sretan, ali dogodila se. Zasad nema teže oboljelih, ali vidjet ćemo. Sada su službe odreagirale i napravile svoj maksimum. Nadamo se da će se sve uspjeti držati pod kontrolom - kazala je Markotić te dodala da će uzorci uzeti od pacijenata iz Doma za starije i nemoćne iz Splita biti prioritet u testiranju.

Na pitanje treba li testirati sve zdravstvene djelatnike, Markotić je kazala da Hrvatska testira sve sumnjive situacije te da pojačano testira zdravstvene djelatnike.

- No, i kod zdravstvenih djelatnika, kao i kod građana, najvažnije su mjere opreza. Te su mjere uvedene u zdravstveni sustav. Svaki dan se mora mjeriti temperatura, svako jutro se u svim zdravstvenim institucijama provjerava ima li netko od zdravstvenih radnika respiratorne simptome.

Još se nije testirala, ali bude

Kaže da se ona još nije testirala i dotaknula se infektologinje iz KBC-a Osijek Ljiljane Perić, koja je oboljela od korona virusa.

- Čula sam se s kolegicom. Na sreću, ona je zasad dobro, nadam se da će i ostati dobro. Ona je vrlo požrtvovno radila dan i noć. Nisam se još testirala, ali kao što sam rekla danas, dvoje djelatnika kod nas se pokazalo pozitivnima, i mi smo odlučili, s obzirom da mjesec i pol dana radimo s bolesnicima, da će se prvo testirati oni najuži kontakti. Dosad su svi negativni, što je dobro. A onda će se i ostali djelatnici u Klinici testirati, uključujući i mene.

Svi strahuju od proboja korone u staračke domove.

- To je kao požar koji može buknuti. Morate ga odmah prepoznati. Ta opasnost je prepoznata dosta rano već kada su uvedene zabrane posjeta. Tada je to izazvalo i dosta negodovanja i nerazumijevanja i primjedbi. No, to je bila važna i dobra mjera. Jako se smanjio rizik jer je jako malo ljudi ulazio u sustav, samo zaposlenici koji su morali i tu se rizik sveo na minimalnu mjeru.

Objasnila je da je to opasno jer se radi o starijim osobama koje najčešće imaju i kronične bolesti te se kod njih može očekivati povećani broj težih oboljenja.

- Zato je bitno braniti staračke domove - kazala je Markotić.