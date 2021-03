Ravnateljica Infektivne klinike 'dr. Fran Mihaljević' Alemka Markotić za HRT-ovu emisiju Otvoreno potvrdila je kako sporne serije cjepiva AstraZenece nisu došle u Hrvatsku.

Dragan Delić, infektolog iz Beograda, kazao jeda od druge polovice listopada u Srbiji traje treći val infekcije, a traje i danas. Pandemija je otkrila značajne sustave u zdravstvenim sustavima. Napominje da zdravstveni sustavi nisu dočekali spremni ovu pandemiju.

'Kompromis s ekonomijom? To je neprihvatljivo'

Nadodao je da smatra kako Srbija treba cijepiti tri milijuna ljudi, a rekao je i kako za njega nema govora o kompromisu s ekonomijom:

- Nije bilo najsretnije rješenje da se formira krizni štab. Od početka se govori o nekim kompromisima, a ja govorim da nema kompromisa za medicinare. Govori se i o postizanju balansa s ekonomijom. Za mene kao liječnika nema govora o nekim uslužnim djelatnostima, već samo o bolesti i bolesnim ljudima. Ne mogu liječnici sudjelovati u balansu. To je neprihvatljivo i neetički - kazao je.

Mirsada Hukić, spec. mikrobiologije i subspec. virusologije, kazala je da je epidemiološka situacija u BiH vrlo složena i komplicirana. Navodi da nema dovoljne koordinacije između razina vlasti.

- Situacija je postala zabrinjavajuća. Akademija znanosti BiH je preuzela na sebe dio odgovornosti i osnovala je centar za kontrolu bolesti. Napravljen je geoportal na kojemu se može vidjeti trenutačno stanje i kako se kreće razvoj bolesti - kazala je.

Miroslav Petrovec, prodekan Medicinskog fakulteta u Ljubljani, predstojnik Instituta za mikrobiologiju i imunologiju, rekao je da tzv. policijski sat nije popularan. Kaže da postoji dosta diskusija o tome koliko zapravo policijski sat može zaustaviti epidemiju.

- Zabrinjava nas što nam se javlja brazilski, južnoafrički i britanski soj. To nas vrlo zabrinjava - istaknuo je.

Alemka Markotić, ravnateljica Infektivne klinike "dr. Fran Mihaljević", izjavila je da su mutacije virusa otežale situaciju.

- Britanski soj je zavladao Europom. Južnoafrički je u oko 5% detektiran, a brazilski je u samo nekoliko zemalja. Dvojbe su oko toga koliko će postojeća cjepiva uspješno djelovati na te mutacije - kazala je.

'Imamo više iskustva'

Ivica Lukšić, ravnatelj KB "Dubrava", smatra da je ova godina potpuno različita od svih dosadašnjih. Na površinu je izbacila niz dobrih stvari, ali i slabosti.

- Imamo veliko iskustvo pa smo puno relaksiraniji nego godinu dana prije. Ministarstvo sve koordinira, puno je bolje sve organizirano nego prije godinu dana. Svaka bolnica ima svoj covid odjel. Lakše se nositi s povećanim brojevima novooboljelih. Danas smo ekipiraniji i s velikim iskustvom iza nas - dodaje.

Čak je devet država zaustavilo cijepljenje cjepivom AstraZenece zbog određenih nuspojava. Hrvatska je kupila najveći broj upravo tog cjepiva. Markotić napominje da jedan smrtni ishod i embolija nisu povezani s cijepljenjem.

- Broj ljudi s embolijom u cijepljenim nije viši od normalne populacije. To nam govori u prilog da ne mora to biti nužno vezano uz cjepivo. U svakoj proizvodnji imate određene serije cjepiva. Serije su po par sto tisuća. Normalna je procedura da ako imate određenu seriju uz koju se veže određena sumnja, onda se zaustavi cijepljenje tom serijom ondje gdje to postoji - zaključila je za HRT.