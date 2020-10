Markotić: Svi oni koji ne žele shvatiti da ovo nije bezazleni virus nanose štetu sebi i nama

Porast broja oboljelih mogao bi biti veliki teret za zdravstveni sustav koji je još pod kontrolom, no ako se ovako nastavi, ubrzo bi se mogla ponovno aktivirati zagrebačka Arena

<p>Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević" i članica Stožera Alemka Markotić komentirala je nove mjere koje stožer planira poduzeti.</p><p>- Nitko nije zagovornik novog lockdowna, znamo koliko je to teška mjera. U prvom valu je bila opravdana, spasila nas je, sad svi moramo raditi da to toga ne dođe - rekla je za Dnevnik Nove TV. </p><p><strong>Komentirala je i one koji ne nose maske. </strong></p><p>- Svi koji ne žele shvatiti da ovo nije neki bezvezan virus, koji ne razmišljaju da mogu ugroziti druge, nanose štetu svima nama i na kraju sebi - dodaje.</p><h2>Treba li kažnjavati nenošenje maski?</h2><p>Na pitanje treba li ih kažnjavati, Markotić kaže da su ona i cijeli stožer za "beskonačne razgovore i uvjeravanja".</p><p>- Mislimo da svaki čovjek koji ima imalo razuma može shvatiti o čemu se radi, pogotovo kada pogleda današnje brojke i da s normalnim pristupom možemo dobiti i one koji još ne shvaćaju o čemu se radi - dodaje.</p><p>- Ako to neće ići, postoje i neke druge mjere - kaže profesorica, ali ističe kako je ona uvjerena da je velik broj ljudi odgovoran, no samo su se malo previše opustili.</p><h2>Ako se ovako nastavi, morat će se početi puniti šatori</h2><p>Porast broja oboljelih mogao bi biti veliki teret za zdravstveni sustav koji je još pod kontrolom, no ako se ovako nastavi, ubrzo bi se mogla ponovno aktivirati zagrebačka Arena.</p><p>- Sustav je još pod kontrolom, međutim, nekoliko dana ovako velikih brojki za 10-ak dana će sigurno rezultirati velikim brojem oboljelih. Ako uzmemo Grad Zagreb u kojem je sad nekoliko dana najveći broj oboljelih, kapaciteti koje trenutno imamo u Klinici za infektivne bolesti i u KBC Dubrava koja je više od polovice puna, neće biti dostatni morat će se početi puniti šatori, a ne bih voljela razmišljati o onim scenama koje smo imali kad smo postavljali Arenu, samo prazna Arena, sjećate se kakav je učinak imala na sve nas - rekla je Markotić.</p>